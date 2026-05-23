Raid TT Ferraria, Gonçalo Guerreiro: “estamos na luta pela vitória”

O bp Ultimate Adventure Team prosseguiu ao longo deste dia de sábado a sua participação no TH Clothes Raid TT Ferraria 2026 disputando, na competição da FPAK, dois setores seletivos, num total de 204 quilómetros. Destaque para a excelente prestação do Gonçalo Guerreiro que após a 1ª etapa ocupa o 2º da classificação Geral e também da Categoria T4, a escassos 13,1s do líder da corrida.

Após ter completado os 204 quilómetros disputados ao cronómetro e já no parque de assistência em Ponte de Sor, Gonçalo Guerreiro, atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno e navegado no seu Polaris por Joel Lutas, salientava que “hoje senti-me bastante melhor do que na prova anterior e apesar de as pistas estarem muito duras e partidas, conseguimos manter sempre um ritmo muito forte e estamos na luta pela vitória. Amanhã vai ser uma etapa muito exigente, mas estou muito focado em conseguir um bom resultado”.

Menos sorte teve Miguel Barbosa a quem “um furo estragou-nos a boa corrida que estávamos a fazer. Foi pena porque até então estávamos no 3º lugar e a manter um excelente ritmo. Infelizmente perdemos bastante tempo com o furo, mas vamos continuar focados e fazer o melhor possível e a tentar recuperar algumas posições”, referiu no final da etapa o consagrado piloto que se apresenta igualmente aos comandos de um Polaris com o qual disputa a muito competitiva classe T4 e é navegado pelo experiente Carlos Jorge Mendes.

Bernardo Passanha teve um excelente início de etapa e ocupava, ao km 125, o 4º lugar no Can-Am Challenge, mas “infelizmente tivemos um problema com o nosso carro que parou e demoramos algum tempo a conseguir perceber o que se passava. Até aí estávamos bastante bem. Foi pena isto ter acontecido e amanhã vamos tentar fazer o melhor possível, embora sabendo que, partindo de uma posição atrasada, é muito mais complicado”, salientou o jovem piloto que, aos comandos de um Can-Am, é navegado por Xavier Albino.

Na segunda e derradeira etapa do TH Clothes Raid Ferraria 2026, os concorrentes irão repetir os setores seletivos disputados na etapa inaugural, percorrendo as pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião. Serão 194 quilómetros cronometrados num setor único para a competição FMP e dois setores seletivos, num total de 204 quilómetros, para a competição FPAK.