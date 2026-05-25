Raid TT Ferraria: bp Ultimate Adventure no pódio com Gonçalo Guerreiro

O campeão nacional Gonçalo Guerreiro conquistou a segunda posição absoluta no TH Clothes Raid TT Ferraria 2026, terminando a escassos 28 segundos da vitória após mais de cinco horas de intensa competição. Ao volante de um Polaris e navegado por Joel Lutas, o piloto do bp Ultimate Adventure Team venceu o derradeiro setor seletivo da prova, encabeçando uma exibição coletiva de relevo da sua equipa na etapa final.

A mítica prova de todo-o-terreno percorreu as pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião. A competição organizada sob a égide da FPAK contou com dois setores seletivos num total de 204 quilómetros, enquanto a vertente da FMP disputou um setor único de 194 quilómetros, desafiando a resistência de máquinas e pilotos numa fase final marcada pelo forte ritmo de andamento.

Recuperações de Sucesso no Setor de SSV

Apesar do triunfo no último troço, Gonçalo Guerreiro reconheceu que pequenos deslizes anteriores comprometeram o triunfo final. «Cometi alguns erros e tomei algumas decisões menos acertadas no primeiro dos dois setores deste último dia de prova, que me podem ter custado a vitória», admitiu o atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno. O piloto sublinhou, contudo, o balanço positivo após a paragem forçada por motivos médicos: «No derradeiro troço emiti tudo o que tinha e senti que não desaprendi, que já regressei ao meu andamento, faltando apenas voltar à forma física que tinha antes do acidente».