Raid TT Ferrari, Gonçalo Guerreiro: “já voltei ao meu andamento, falta a forma física”

Gonçalo Guerreiro esteve em destaque no Raid TT Ferraria, regressando às boas prestações no CPTT ao volante do seu Polaris, demonstrando competitividade e um andamento sólido ao longo de toda a prova: “Cometi alguns erros e tomei algumas decisões menos acertadas no primeiro dos dois setores deste último dia de prova, que me podem ter custado a vitória, mas são coisas fazem parte das corridas a também se aprende com isso.

Já no derradeiro troço da prova dei tudo o que tinha e senti que não desaprendi, que já voltei ao meu andamento, faltando apenas voltar à forma física que tinha antes do acidente”, referiu no final da corrida, Gonçalo Guerreiro, atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, piloto que,aos comandos de um Polaris, foi navegado por Joel Lutas.