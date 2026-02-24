Palmarés do CPTT (1992-2025)
Miguel Barbosa é o recordista de títulos no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), ao somar oito consagrações em 34 edições disputadas entre 1992 e 2025. O piloto de Lisboa destaca-se como o mais premiado na história da competição, que já coroou 14 campeões diferentes.
O primeiro título de Barbosa foi conquistado em 2003 e o mais recente em 2020, com um intervalo de 17 anos entre ambas as vitórias, um dado que sublinha a longevidade competitiva do piloto. No historial do CPTT, oito campeões venceram mais do que uma vez, cinco ultrapassaram a fasquia dos dois títulos e três foram além dos três campeonatos ganhos.
Evolução dos recordes no CPTT
A progressão dos principais marcos do campeonato inclui:
Luís Dias, autor do primeiro bicampeonato, alcançado de forma consecutiva
João Vassalo, responsável pelo primeiro tricampeonato, em 2000
Carlos Sousa, que chegou ao primeiro tetracampeonato, em 2002
A partir daí, os recordes passam a estar associados a Miguel Barbosa, que atingiu o pentacampeonato em 2012 e ampliou a marca até ao oitavo título, em 2020. Em 2026, Barbosa continua a competir e voltou a estar em evidência na Baja Portalegre 500, prova em que, pela primeira vez, um SSV venceu a corrida, com Paulo Fiúza como navegador, num Taurus.
