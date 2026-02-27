O essencial do programa da ESC Online Baja Montes Alentejanos
A temporada de Todo-o-Terreno arranca com a icónica Baja TT Montes Alentejanos, uma prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que se desenrola na região de Beja e que, tradicionalmente, assinala o início do CPTT.
Reconhecida pela exigência dos terrenos alentejanos, que alternam entre zonas rápidas, troços técnicos e setores que desafiam a navegação e a resistência mecânica, a Baja TT Montes Alentejanos é considerada um teste crucial à preparação das equipas no começo da época.
O percurso compreende um prólogo inicial, que estabelece a ordem de partida, seguido de dois setores seletivos cronometrados, onde a gestão do ritmo e da estratégia pode ser decisiva para o resultado final.
Programa e horários
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Saída do Parque Fechado, Pavilhão Multiusos, Parque de Feiras e Exposições de Beja
FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 13:30
FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 15:55
Partida do Prólogo António Canário Herdade da Cabeça de Ferro
FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente 14:00
FPAK Autos Partida do 1º Concorrente 16:15
Escolha da Ordem de Partida Pavilhão Multiusos (Beja) FPAK Autos 19:15
Sábado, 28 de fevereiro
Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)
FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 06:45
FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 14:40
Setor Seletivo Herdade da Cabeça de Ferro
FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS1 07:05
FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS2 09:01
FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS1 15:00
Pontos de Interesse
Setores Seletivos (Sábado e Domingo)
Herdade da Cabeça de Ferro
Penedo Gordo – Antigo Campo de Aviação
Albernoa – Junto à Ponte
Trindade – Monte dos Pelados
Trindade – junto ao Campo de Futebol
(Não existem Zonas Espetáculo)
Domingo, 1 de março
Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)
FMP/Motos/Quads: Saída do 1º Concorrente 06:45
FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 09:40
FMP SSV: Saída do 1º Concorrente 15:00*
*Hora estimada
Setor Seletivo
Herdade da Cabeça de Ferro
FMP/Motos/Quads: Partida do 1º Concorrente – SS3 07:05
FPAK Autos: Partida do 1º Concorrente – SS2 10:00
Setor Seletivo
Herdade da Cabeça de Ferro
FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS3 12:45*
FMP SSV Partida do 1º Concorrente – SS3 15:15*
*Hora estimada
Cerimónia de Entrega de Prémios – Pavilhão Multiusos
FPAK Autos: Início da Cerimónia 15:30
FMP Motos Quads SSV: Início da Cerimónia 16:30
Pontos de Interesse
Setores Seletivos (Sábado e Domingo)
Herdade da Cabeça de Ferro
Penedo Gordo – Antigo Campo de Aviação
Albernoa – Junto à Ponte
Trindade – Monte dos Pelados
Trindade – junto ao Campo de Futebol
(Não existem Zonas Espetáculo)
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV WRC Rally da Suécia 2026 – Highlights16 Fevereiro 2026 08:36
-
AutoSport TV WRC, Rali da Suécia: Highlights Dia 315 Fevereiro 2026 09:24