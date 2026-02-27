O essencial do programa da ESC Online Baja Montes Alentejanos

A temporada de Todo-o-Terreno arranca com a icónica Baja TT Montes Alentejanos, uma prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que se desenrola na região de Beja e que, tradicionalmente, assinala o início do CPTT.

Reconhecida pela exigência dos terrenos alentejanos, que alternam entre zonas rápidas, troços técnicos e setores que desafiam a navegação e a resistência mecânica, a Baja TT Montes Alentejanos é considerada um teste crucial à preparação das equipas no começo da época.

O percurso compreende um prólogo inicial, que estabelece a ordem de partida, seguido de dois setores seletivos cronometrados, onde a gestão do ritmo e da estratégia pode ser decisiva para o resultado final.

Programa e horários

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Saída do Parque Fechado, Pavilhão Multiusos, Parque de Feiras e Exposições de Beja

FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 13:30

FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 15:55

Partida do Prólogo António Canário Herdade da Cabeça de Ferro

FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente 14:00

FPAK Autos Partida do 1º Concorrente 16:15

Escolha da Ordem de Partida Pavilhão Multiusos (Beja) FPAK Autos 19:15

Sábado, 28 de fevereiro

Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)

FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 06:45

FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 14:40

Setor Seletivo Herdade da Cabeça de Ferro

FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS1 07:05

FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS2 09:01

FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS1 15:00

Pontos de Interesse

Setores Seletivos (Sábado e Domingo)

Herdade da Cabeça de Ferro

Penedo Gordo – Antigo Campo de Aviação

Albernoa – Junto à Ponte

Trindade – Monte dos Pelados

Trindade – junto ao Campo de Futebol

(Não existem Zonas Espetáculo)

Domingo, 1 de março

Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)

FMP/Motos/Quads: Saída do 1º Concorrente 06:45

FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 09:40

FMP SSV: Saída do 1º Concorrente 15:00*

*Hora estimada

Setor Seletivo

Herdade da Cabeça de Ferro

FMP/Motos/Quads: Partida do 1º Concorrente – SS3 07:05

FPAK Autos: Partida do 1º Concorrente – SS2 10:00

Setor Seletivo

Herdade da Cabeça de Ferro

FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS3 12:45*

FMP SSV Partida do 1º Concorrente – SS3 15:15*

*Hora estimada

Cerimónia de Entrega de Prémios – Pavilhão Multiusos

FPAK Autos: Início da Cerimónia 15:30

FMP Motos Quads SSV: Início da Cerimónia 16:30

