Nuno Matos e as efemérides assinaladas em 2026: 30 épocas no TT e títulos marcantes

Nuno Matos inicia este fim de semana a temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) na Baja TT Montes Alentejanos, em Beja, prova que assinala o arranque oficial da competição. O piloto diz encarar a ronda inaugural com “realismo”, apostando numa entrada consistente para lançar uma época que antecipa exigente.

O arranque do campeonato surge num ano simbólico para Nuno Matos, que assinala 30 épocas consecutivas no todo-o-terreno, 20 anos desde a conquista do primeiro título de Campeão Nacional e 10 anos desde que se sagrou Campeão Nacional Absoluto de Todo-o-Terreno. O piloto sublinha que o foco imediato passa por Beja, num contexto competitivo que classifica como particularmente desafiante para 2026.

​Objetivo passa por uma prova “equilibrada” no primeiro desafio do ano

À partida para Beja, Nuno Matos assume a importância de começar bem e de construir resultados com base na regularidade. “Queremos começar bem, fazer uma prova equilibrada e que nos motive para uma competição que já sabemos que vai ser exigente”, afirmou.

Pedro Carrapiço substitui Ricardo Claro, em recuperação

Para a Baja TT Montes Alentejanos, o piloto terá Pedro Carrapiço como copiloto, numa alteração motivada pela ausência de Ricardo Claro, que se encontra em recuperação após uma intervenção cirúrgica. Matos indica que a escolha recaiu num elemento com experiência e conhecimento interno do projeto.

Baja TT Montes Alentejanos abre temporada com prólogo e setores seletivos

A Baja TT Montes Alentejanos integra um prólogo e setores seletivos ao longo do fim de semana, definindo o primeiro quadro competitivo do CPTT 2026. Segundo a informação divulgada para a edição de 2026, a prova arranca com um prólogo de cerca de 5,64 km e inclui um setor seletivo de 120,46 km percorrido por três vezes, num total de 361,38 km cronometrados.