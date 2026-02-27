Nuno Matos e as efemérides assinaladas em 2026: 30 épocas no TT e títulos marcantes
Nuno Matos inicia este fim de semana a temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) na Baja TT Montes Alentejanos, em Beja, prova que assinala o arranque oficial da competição. O piloto diz encarar a ronda inaugural com “realismo”, apostando numa entrada consistente para lançar uma época que antecipa exigente.
O arranque do campeonato surge num ano simbólico para Nuno Matos, que assinala 30 épocas consecutivas no todo-o-terreno, 20 anos desde a conquista do primeiro título de Campeão Nacional e 10 anos desde que se sagrou Campeão Nacional Absoluto de Todo-o-Terreno. O piloto sublinha que o foco imediato passa por Beja, num contexto competitivo que classifica como particularmente desafiante para 2026.
Objetivo passa por uma prova “equilibrada” no primeiro desafio do ano
À partida para Beja, Nuno Matos assume a importância de começar bem e de construir resultados com base na regularidade. “Queremos começar bem, fazer uma prova equilibrada e que nos motive para uma competição que já sabemos que vai ser exigente”, afirmou.
Pedro Carrapiço substitui Ricardo Claro, em recuperação
Para a Baja TT Montes Alentejanos, o piloto terá Pedro Carrapiço como copiloto, numa alteração motivada pela ausência de Ricardo Claro, que se encontra em recuperação após uma intervenção cirúrgica. Matos indica que a escolha recaiu num elemento com experiência e conhecimento interno do projeto.
Baja TT Montes Alentejanos abre temporada com prólogo e setores seletivos
A Baja TT Montes Alentejanos integra um prólogo e setores seletivos ao longo do fim de semana, definindo o primeiro quadro competitivo do CPTT 2026. Segundo a informação divulgada para a edição de 2026, a prova arranca com um prólogo de cerca de 5,64 km e inclui um setor seletivo de 120,46 km percorrido por três vezes, num total de 361,38 km cronometrados.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI