Miguel Barbosa regressa ao CPTT na Baja TT Montes Alentejanos

Miguel Barbosa e a BP Ultimate Adventure Team vão estar à partida da Baja TT Montes Alentejanos, assinalando o regresso do piloto ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) em 2026. Ao lado de Joel Lutas, num Polaris RZR Pro R T4 da JB Racing, Barbosa entra na sua 27ª temporada de TT, num percurso que começou em 1999, depois de uma primeira fase de carreira no karting e na Fórmula Ford.

O oito vezes Campeão Nacional de Todo-o-Terreno volta à competição após ter disputado, em 2025, quatro provas do CPTT e o BP Ultimate Rally-Raid Portugal ao volante de um Taurus T3 Max. Com um currículo ímpar, Barbosa é o único piloto português a somar oito títulos nacionais de TT, conquistados em 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2020. Este ano,

Carreira longa e versátil

Filho de Carlos Barbosa, presidente do ACP, e sobrinho do histórico piloto Ernesto “Néné” Neves, Miguel Barbosa iniciou-se no karting aos 15 anos e passou pela Fórmula Ford entre 1997 e 1998. Profissionalizou-se em 2001, integrando a estrutura de Carlos Sousa, e somou títulos de Vice-Campeão Nacional e vencedor do Troféu Ibérico, resultados que replicou no ano seguinte, a par do segundo lugar no Campeonato Europeu.

Além do TT, o piloto construiu uma carreira versátil na velocidade e nos ralis. Em 2011, estreou-se nos GT, vencendo o Campeonato de Portugal de Circuitos/GT e a categoria GT3 com um Mercedes-Benz SLS, em equipa com José Pedro Fontes.

Também fez ralis, entre 2016 e 2019, onde regista nove subidas ao pódio nas provas do Campeonato de Portugal. Desde aí só tem feito todo-o-terreno, voltando a ser Campeão em 2020.

No Dakar, Miguel Barbosa soma participações nas três ‘casas’ do Dakar, tendo competido em África, na América do Sul e na Arábia Saudita, destacando-se a estreia em 2006, concluída na 21ª posição e com o prémio de Melhor Estreante. O seu melhor resultado na geral foi um 12º lugar em 2010.

Em 2024, voltou a fazer história ao tornar-se o primeiro piloto a vencer a Baja de Portalegre num veículo da categoria Challenger/T3, inscrevendo mais um marco na clássica do todo-o-terreno nacional.