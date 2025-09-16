Mathieu Baumel: “Um sonho tornou-se realidade, lutar pela vitória foi incrivelmente emocionante”

Guillaume de Mévius e Matthieu Baumel conquistam 2º lugar na Baja TT Sharish após regresso

A Baja TT Sharish, penúltima ronda da FIA European Baja Cup, testemunhou o regresso bem-sucedido da dupla Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel. Mesmo após uma interrupção de sete meses, a equipa demonstrou a sua força, garantindo um excelente segundo lugar a bordo do MINI JCW Rally 3.0i.

Um regresso marcado pela luta e desejo de vencer

Havia grande expectativa em torno da participação de Mathieu Baumel, que disputou o seu primeiro rali desde o seu grave acidente, que levou à amputação da perna direita. A Baja TT Sharish marcou o regresso de tetra vencedor do Rali Dakar às corridas…

Na prova, o navegador francês e o seu piloto belga, De Mévius, entraram de imediato na luta pela vitória. A dupla iniciou o domingo como líder da classificação geral, o que significava que teriam de abrir a pista. Infelizmente, um furo a dez quilómetros da meta custou-lhes a luta pela vitória, mas ainda assim concluíram a Baja TT Sharish num impressionante segundo lugar.

O próximo evento para a equipa X-raid terá lugar dentro de poucos dias, com o Rally Raid Portugal, a penúltima ronda do Campeonato Mundial de Rally Raid. A formação da equipa será anunciada em breve.

Guillaume de Mévius (MINI JCW Rally 3.0i) expressou a sua satisfação com o resultado: “Estou feliz. Conseguimos lutar na frente, liderar o rali e lutar pela vitória até ao último segundo. O regresso do Mathieu correu muito bem. Ele está a trabalhar no cockpit exatamente como antes do acidente. Claro que estou também desiludido por não termos conseguido manter o primeiro lugar. Ainda assim, estou muito satisfeito com o fim de semana. A equipa e o MINI funcionaram na perfeição.”

Mathieu Baumel (Navegador de De Mévius) partilhou a emoção do seu regresso: “Um sonho tornou-se realidade. Não esperava um resultado assim para o meu regresso. Lutar diretamente pela vitória foi uma sensação incrivelmente emocionante. Foi também um bom teste para ver o que posso melhorar na minha prótese, como fazer o meu corpo sentir-se mais confortável no banco – e também como podemos ser mais rápidos na troca de pneus.

No final, conquistámos o segundo lugar – e, apenas sete meses após o meu acidente, isso parece uma vitória para mim. Obrigado ao Guillaume, ao Sven e, claro, a toda a equipa X-raid.”