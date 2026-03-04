Mário Franco repete 3º lugar no T3 na Baja Montes Alentejanos e aponta a época completa do CPTT

Mário Franco e João Miranda, em Can-Am Maverick X3, terminaram a Baja TT Montes Alentejanos no 3º lugar da categoria T3, repetindo em Beja o resultado que já tinham alcançado no final da época passada, na prova de Lagos, no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). A dupla fechou ainda o top-10 da classificação geral, num arranque de temporada que o piloto classificou como “extremamente positivo”.

“Cumprimos o nosso objetivo” apesar de um carro “ligeiramente inferior”

No balanço da prova, Mário Franco reconheceu que o Can-Am utilizado é “ligeiramente inferior aos mais recentes na classe T3”, mas sublinhou que a equipa atingiu o objectivo traçado. O piloto destacou também a evolução ao longo do fim de semana: “O ritmo foi aumentando de especial para especial. A confiança também cresceu, assim como o conhecimento do percurso”, afirmou, acrescentando que não podia estar “mais satisfeito”.

Campeonato “bastante competitivo” e foco na regularidade

Franco confirmou que vai disputar toda a temporada de 2026 e disse que a competitividade do CPTT é um factor positivo para o desporto. “O que pode ser melhor do que um campeonato competitivo? Ganhar sozinho também não tem piada”, afirmou, defendendo que “é melhor para todos”.

​O piloto valorizou ainda o resultado obtido em Beja — “top-10 à geral e top-3 na classe” — e sublinhou a importância da consistência no campeonato: “O vencedor do campeonato não é o que ganha mais corridas; é o que soma mais pontos. (…) O que conta é terminar as corridas todas.”

Fiabilidade e trabalho “em casa” na preparação do Can-Am

Em termos de fiabilidade, Mário Franco afirmou que o carro “se portou lindamente”, sem problemas ou erros ao longo da prova. O piloto explicou que a preparação foi assegurada internamente: “Fizemos a reconstrução toda em casa. Nós agora somos concessionário Can-Am”, referiu, descrevendo o Maverick X3 como “muito giro de conduzir” e “fácil de adaptação”.

Histórico recente inclui Dakar e Mundial de Todo-o-Terreno

O 3º lugar em Beja surge depois de uma época de 2025 com resultados de relevo no todo-o-terreno, incluindo uma participação no Dakar na categoria Challenger e um triunfo numa prova do Mundial de TT em África do Sul na classe SSV, antes de fecharem o ano com novo pódio no CPTT, em Lagos.