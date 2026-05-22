Luís Cidade venceu prólogo do Raid Ferraria

A dupla Luís Cidade e Valter Cardoso, aos comandos de um BRP Can-Am Maverick R, conquistou a vitória no prólogo do Raid Ferraria, a terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). A tripulação completou o percurso inicial em 5m05,2s, estabelecendo-se também como a mais rápida entre os concorrentes da categoria T4.

O triunfo de Cidade foi selado com uma vantagem de 3,2 segundos sobre a dupla Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas (Polaris RZR Pro R), que garantiram o segundo lugar da geral e dos T4. O pódio absoluto ficou completo com Miguel Barbosa e Carlos Jorge Mendes, também em Polaris, a 6,3 segundos dos vencedores.

Domínio dos SSV e Lutas Acessas nas Categorias T3 e T1+

O prólogo ficou marcado pelo forte domínio dos veículos ligeiros (SSV) nas posições cimeiras. Imediatamente atrás dos três primeiros classificados do grupo T4, Tiago Reis e Nuno Morais levaram o MMP T3 Rally Raid da equipa Transfradelos ao quarto lugar da geral, liderando a categoria T3 com o mesmo tempo de Barbosa.

Na mesma estrutura, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães alcançaram o quinto posto, secundados na classe por Tiago Patrocínio e Paulo Fiúza (Can-Am Maverick X3). O lote dos dez mais rápidos ficou encerrado com as equipas Dinis Rogeira, Pedro Carvalho, Edgar Reis e Herlander Araújo.

Fora do universo dos T3 e T4, Alejandro Martins e David Monteiro, em Mini JCW Rally Plus, superiorizaram-se na categoria T1+, gastando mais 16,3 segundos do que o líder. Já no agrupamento T1, César Sequeira e Filipa Sequeira (Mercedes-Benz 350 SLC Coupé) bateram Edgar Condenso por escassos dois décimos de segundo.

Nas restantes classes, Marco Cardoso e André Barras (Mercedes A 140 Proto) impuseram-se nos T8, ao passo que Américo Santos e Jorge Monteiro (Nissan Pathfinder R5) ditaram o ritmo na categoria T2.

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