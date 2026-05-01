Luís Cidade venceu o prólogo da Baja TT Norte de Portugal

Luís Cidade/Valter Cardoso BRP Can-Am Maverick R) foram os mais rápidos do prólogo da Baja TT Norte de Portugal bem como da categoria T4 , depois de baterem Miguel Barbosa/Carlos Jorge Mendes (Polaris RZR Pro R) T4 por 10.6s com Hamed Al Wahaibi/Xavier Panseri (Taurus T3 Evo Max) em terceiro a 12.3s, sendo os mais rápidos dos T3. Quarto posto para Herlander Araújo/Tiago Leite (Polaris RZR Pro R T4), a mais 0.7s, seguindo-se Dinis Rogeira/Nelson Ramos (Can-Am Maverick X3 T3), Gonçalo Guerreiro/Pablo Moreno (Polaris RZR Pro R T4), Pedro Carvalho/Romeu Martins (Polaris RZR Pro R T4), Pim Klaassen(Sasha Siripanyavuthi (Taurus T3 Max T3), Paulo Rodrigues/Fausto Mota (Bombardier Mav R XRC T4) e a fechar o top 10, Luis Carneiro/Nuno Sousa (MMPT T3 Rally Raid T3). O melhor T1 surge apenas no 13º lugar é o novo Maserati Grecale Proto T1 de Edgar Condenso/Nuno Silva, com Tiago Reis/Nuno Morais (MMP T3 Rally Raid T3) a serem apenas 14º depois de terem aberto a pista.

Para Luis Cidade a vitória no prólogo é um sinal de um piloto que assume forte candidatura à vitória na competição organizada pelo CAMI: ‘É sempre bom começar com uma vitória e mais ainda quando estamos na prova mais a Norte do calendário, aquela que consideramos como a nossa prova de casa. Fizemos o prólogo sempre ao ataque porque queríamos mesmo vencer e no final conseguimos atingir esse mesmo objetivo para nos colocarmos na melhor posição para discutir o primeiro lugar não apenas na classe mas igualmente em termos absolutos. ‘ confessou o piloto oficial da marca canadiana em Portugal no regresso a Valpaços onde está instalado o centro nevrálgico da prova.

Amanhã, a caravana enfrenta o dia mais longo de competição, com mais de 200 quilómetros de Setor Seletivo marcado por pistas estreitas e bastante sinuosas, a imagem da prova e onde qualquer erro poderá comprometer o resultado final.

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