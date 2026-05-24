Luís Cidade vence Raid TT Ferraria, estreia-se a vencer à geral no CPTT
Luís Cidade e Valter Cardoso (BRP Can-Am Maverick R) venceram o Raid TT Ferraria depois de baterem Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas (Polaris RZR Pro R) por 28.4s. Esta dupla entrou no derradeiro SS a 1m21.4s dos líderes , venceram o SS4, com quase um minuto de avanço mas já não conseguiriam chegar à dupla do Can Am.
Três provas, três vencedores distintos, João Ferreira em Beja, Tiago Reis na Baja TT Norte e agora Luís Cidade, curiosamente, um T1+, um Challenger T3 e agora um SSV T4.
A prova do Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria foi bem competitiva, e deixou mais uma vez claro a forma como os Challenger e SSV se assumiram no contexto do Todo-o-terreno Nacional em que para encontrar um T1, quase é preciso percorrer todo o Top 20.
Luís Cidade venceu também os SSV/T4 e o Challenger T3 foi ganho por Ricardo Porém e Henrique Damásio (Kaizen S1) que depois de um forte recuperação no SS3, controlaram a enorme diferença para Tiago Reis e Nuno Morais (MMP T3 Rally Raid), que terminaram a prova no quarto lugar da geral e no segundo lugar do T3.
Para Luís cidade, depois do quarto posto em Beja, e do segundo lugar na Baja TT Norte de Portugal, o desejado primeiro triunfo à geral.
Já para Gonçalo Guerreiro, Campeão Absoluto de TT em 2025, está claramente em crescendo de forma física, e agora com o interregno do CPTT, que só volta em setembro com a prova de Reguengos, a luta pelo campeonato está completamente em aberto quando ainda faltam quatro provas, Reguengos, Portalegre, Castelo Branco e Lagos.
Ricardo Porém, depois do triunfo nos Challenger em Beja, regressou na Ferrari com mais um bom resultado, um pódio, o que demonstra bem a validade do projeto Kaizen.
Mais informação dentro de momentos.
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