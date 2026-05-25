Luís Cidade vence Raid TT Ferraria e lidera CPTT: “atacamos, depois gerimos, tudo controlado”
Luís Cidade e Valter Cardoso foram os grandes vencedores do TH Clothes Raid TT Ferraria, uma prova que contou para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AMI48. Com este triunfo, a dupla assume também a liderança do campeonato nacional, consolidando um excelente arranque de temporada.
Num fim de semana marcado por condições exigentes e setores seletivos muito disputados, Luís Cidade conseguiu impor um ritmo forte e consistente. Garantiu a vitória absoluta após três dias intensos de competição, triunfando no Prólogo e em três dos quatro setores seletivos, além de alcançar a vitória na categoria T4.
“Ontem entrámos com o pé direito, conseguimos vencer o prólogo e as especiais de sábado, mas sem grande margem. Hoje já entrámos na frente da corrida, mas tivemos que atacar também na primeira especial do dia. Na derradeira especial fomos um bocadinho mais a gerir, perdemos um bocadinho de tempo, mas tínhamos tudo controlado. Tenho que agradecer à South Racing e Milfa e ao Valter que também fez um excelente trabalho. Estamos todos de parabéns”, explicou Luís Cidade no final da corrida.
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