Luís Cidade lidera Raid Ferraria: “Escolher a 1ª posição na partida foi fator decisivo”
A dupla Luís Cidade e Valter Cardoso (Can-Am) assumiu a liderança do Raid Ferraria, a terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) 2026. Após vencerem o prólogo de sete quilómetros em Abrantes, junto à desativada Central do Pego, os líderes da equipa South Racing confirmaram o domínio ao averbarem os melhores tempos nos dois setores seletivos da primeira etapa. A dupla fechou o dia com uma vantagem de escassos 13,1 segundos sobre Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas.
A escolha da ordem de partida revelou-se o fator ‘higiénico’ para o sucesso ao longo dos mais de 200 quilómetros cronometrados. Ao optarem por inaugurar a estrada, Cidade e Cardoso contornaram as habituais dificuldades térmicas e de visibilidade da prova alentejana.
O piloto de Matosinhos justificou a decisão tática no final da tirada: “Escolher a primeira posição para a partida foi um fator decisivo pois nunca tivemos problemas com o pó. Sabíamos que o calor e o pó seriam adversários igualmente de respeito”.
Apesar de uma ligeira saída de pista no setor matinal, que custou algum tempo, a dupla manteve um ritmo forte num piso classificado como “bastante escorregadio, mas muito divertido”.
A prova, que antecede o habitual defeso estival do campeonato, promete intensidade máxima para a etapa decisiva deste domingo. O pelotão enfrentará uma repetição dos dois setores seletivos, com Pedro Carvalho e Romeu Martins a segurarem o terceiro posto da geral, já a 2m30,3s dos líderes.
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