Luís Cidade assume liderança do Raid Ferraria após o SS1

Luís Cidade e Valter Cardoso colocaram-se na frente do Raid Ferraria, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, ao serem os mais rápidos no primeiro setor seletivo, com 75 quilómetros cronometrados. A dupla do BRP Can-Am Maverick R completou o troço em 54.44,9 minutos e saiu do primeiro ‘confronto’ na liderança da geral e da categoria T4.

A diferença para os perseguidores foi curta, num Setor Seletivo marcado pelo forte equilíbrio entre os SSV, que ocuparam por completo o pódio absoluto. Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas, em Polaris RZR Pro R, ficaram a 6,3 segundos da frente, enquanto Tiago Reis e Nuno Morais, em MMP T3 Rally Raid, terminaram a 16,7 segundos e lideram por isso a categoria T3.

T4 domina a geral

Além da liderança provisória à geral, Luís Cidade começou por confirmar o seu bom momento, numa das classes mais concorridas do pelotão. Na categoria T4, Miguel Barbosa e Carlos Jorge Mendes fecharam o top três da categoria, a 38,3 segundos dos líderes da prova, reforçando a perseguição dos Polaris nas posições cimeiras ao BRP Can Am do líder. Tal como se esperava, a superioridade dos veículos ligeiros volta assim a marcar a hierarquia do campeonato, num arranque em que os SSV se impuseram sobre as restantes categorias logo desde os primeiros quilómetros. De tal como que o único T1+, o Mini JCW T1+ de Alejandro Martins é apenas 12º classificado, já a mais de dois minutos da frente e isto apenas depois de 75 Km.

Tiago Reis lidera entre os T3

Nos T3, Tiago Reis e Nuno Morais foram os mais eficazes, impondo o MMP T3 Rally Raid perante Ricardo Porém e Henrique Damásio, segundos da classe a 1m20.2s da frente. Tiago Patrocínio e Paulo Fiúza rodam 10.7s mais atrás.

Maserati, Mini e Nissan na frente das restantes classes

Entre os T1, Edgar Condenso e Nuno Silva colocaram o Maserati Grecale Proto no topo da classe, 35.6s na frente de José Rogeira e Paulo Marques, em Ford Ranger, e de César e Filipa Sequeira, em Mercedes-Benz 350 SLC Coupé que estão 0.1s mais atrás. Já na T1+, Alejandro Martins e David Monteiro lideram no Mini JCW Rally Plus, pois são os únicos em prova, enquanto João Serra e Rui Marques lideram na T8, em Nissan Navara Frontier, 2m56s na frente de Cláudio Carapeta/Pedro Rodrigues (Lando Rover Proto Bowler).

Com margens curtas na frente e várias lutas ainda em aberto, o Raid Ferraria entra agora na sua fase mais importante, com Luís Cidade a partir na dianteira para o SS2 desta tarde (14h30, 125,34 Km), mas sem margem para gerir perante a pressão direta dos rivais. Amanhã, domingo, repetem-se os mesmos Setores Seletivos, portanto tudo ainda está por definir, se bem que o Setor desta tarde é muito importante, pois dependendo como termina, o segundo dia ou é de gestão as margens, ou de tentativas de chegar mais acima caso as diferenças o permitem sem demasiado risco.

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