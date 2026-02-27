Luis Cidade aponta ao pódio na Baja TT Montes Alentejanos
O piloto Luís Cidade inicia esta sexta-feira a época de 2026 na Baja TT Montes Alentejanos, com centro operacional em Beja, assumindo o pódio como meta para a primeira prova do ano. Aos comandos de um Can-Am Maverick oficial com as cores da Milfa e da South Racing, o atleta de Matosinhos pretende somar “muitos pontos para o campeonato” numa corrida que antecipa competitiva na sua classe.
Primeira prova de 2026 arranca com prólogo esta sexta-feira
A Baja TT Montes Alentejanos começa hoje com a realização do prólogo, momento que permitirá uma primeira leitura do nível competitivo entre os principais inscritos. “A primeira prova de qualquer campeonato é sempre importante para percebermos como estamos face aos nossos concorrentes”, afirmou Luís Cidade, de 27 anos.
O piloto sublinhou, no entanto, que a definição dos resultados deverá ocorrer sobretudo nos dias seguintes: “Vamos perceber já isso esta sexta-feira no prólogo, mas as decisões só vão mesmo acontecer amanhã e depois quando enfrentarmos o sector selectivo.”
Cidade e Valter Cardoso voltam a formar dupla em 2026
Luís Cidade volta a fazer equipa com Valter Cardoso, mantendo a estrutura habitual para o arranque da temporada. Segundo o piloto, a ambição passa por sair de Beja com um resultado forte: “Finalmente vamos começar e queremos deixar Beja com muitos pontos para o campeonato.”
Três passagens no setor seletivo
A componente principal da prova disputa-se no sábado e no domingo, com três passagens pelo sector seletivo de 120 quilómetros, nas pistas do Baixo Alentejo. É nesse percurso que o Can-Am Maverick de Cidade deverá discutir as primeiras posições ao longo do fim de semana: “Estamos confiantes e vamos lutar pelo menos pelo pódio”, reforçou o piloto, antecipando uma corrida exigente face à “lista de inscritos de luxo” na sua categoria.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI