Luis Cidade aponta ao pódio na Baja TT Montes Alentejanos

O piloto Luís Cidade inicia esta sexta-feira a época de 2026 na Baja TT Montes Alentejanos, com centro operacional em Beja, assumindo o pódio como meta para a primeira prova do ano. Aos comandos de um Can-Am Maverick oficial com as cores da Milfa e da South Racing, o atleta de Matosinhos pretende somar “muitos pontos para o campeonato” numa corrida que antecipa competitiva na sua classe.

Primeira prova de 2026 arranca com prólogo esta sexta-feira

A Baja TT Montes Alentejanos começa hoje com a realização do prólogo, momento que permitirá uma primeira leitura do nível competitivo entre os principais inscritos. “A primeira prova de qualquer campeonato é sempre importante para percebermos como estamos face aos nossos concorrentes”, afirmou Luís Cidade, de 27 anos.

O piloto sublinhou, no entanto, que a definição dos resultados deverá ocorrer sobretudo nos dias seguintes: “Vamos perceber já isso esta sexta-feira no prólogo, mas as decisões só vão mesmo acontecer amanhã e depois quando enfrentarmos o sector selectivo.”

Cidade e Valter Cardoso voltam a formar dupla em 2026

Luís Cidade volta a fazer equipa com Valter Cardoso, mantendo a estrutura habitual para o arranque da temporada. Segundo o piloto, a ambição passa por sair de Beja com um resultado forte: “Finalmente vamos começar e queremos deixar Beja com muitos pontos para o campeonato.”

Três passagens no setor seletivo

A componente principal da prova disputa-se no sábado e no domingo, com três passagens pelo sector seletivo de 120 quilómetros, nas pistas do Baixo Alentejo. É nesse percurso que o Can-Am Maverick de Cidade deverá discutir as primeiras posições ao longo do fim de semana: “Estamos confiantes e vamos lutar pelo menos pelo pódio”, reforçou o piloto, antecipando uma corrida exigente face à “lista de inscritos de luxo” na sua categoria.