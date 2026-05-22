Luís Cidade aponta à vitória no Raid Ferraria e quer reforçar candidatura ao CPTT
Luís Cidade regressa este fim de semana ao Alto Alentejo com o objetivo assumido de lutar pela vitória no Raid Ferraria, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno CPTT, numa ronda que assinala o regresso do campeonato a uma das regiões mais emblemáticas da disciplina em Portugal. Três semanas depois de ter sido segundo classificado na Baja do Norte, o piloto de Matosinhos volta a fazer dupla com Valter Cardoso, procurando consolidar a sua posição na classificação absoluta e reforçar a liderança entre os T4.
Ao volante do habitual Can-Am Maverick com as cores da South Racing, Luís Cidade parte para uma prova com 664 quilómetros totais, dos quais 417 cronometrados, distribuídos por quatro sectores selectivos e um prólogo marcado para o final da tarde de sexta-feira. Com centro nevrálgico em Ponte de Sor, a corrida deverá ainda ser condicionada pelas temperaturas elevadas previstas para a região, num fim de semana que antecipa trilhos exigentes, muito pó e forte adesão de público.
“Gosto bastante desta corrida e os percursos são sempre espectaculares. Muita condução a exigir concentração e muitos quilómetros, bem ao meu gosto e do Valter”, afirmou Luís Cidade antes da partida para o Alto Alentejo. O piloto acrescenta que o objetivo está definido desde o início: “Vamos mais uma vez para vencer e consolidar a nossa posição no campeonato geral e da classe, pois queremos estar na frente antes da paragem de verão.”
Raid Ferraria pode mexer nas contas do campeonato
A terceira prova da temporada surge numa fase relevante das contas do campeonato. Luís Cidade chega ao Raid Ferraria a apenas dois pontos da liderança da classificação absoluta e com 19 pontos de vantagem no comando da categoria T4, números que reforçam o peso competitivo desta ronda no percurso da época.
A consistência tem sido uma das marcas da dupla formada por Luís Cidade e Valter Cardoso, que se tem destacado no CPTT desde a segunda metade de 2025. Já em 2026, a equipa manteve essa regularidade, terminando sempre em posições de pódio, num arranque de temporada que a coloca entre as referências do campeonato.
Alto Alentejo volta a receber uma prova de referência
Considerado por muitos como uma espécie de réplica da Baja de Portalegre no que toca às características dos troços, o Raid Ferraria mantém estatuto especial no calendário nacional de todo-o-terreno. O regresso ao Alto Alentejo devolve ao campeonato um cenário habitualmente associado a percursos rápidos, técnicos e exigentes, onde navegação, resistência e gestão mecânica assumem particular importância.
Luís Cidade acredita que o Can-Am preparado e assistido pela South Racing lhe dá argumentos sólidos para discutir o triunfo. “O meu Can-Am tem sido uma arma fantástica para lutar pelas vitórias e nem mesmo as elevadas temperaturas esperadas nos assustam”, sublinhou.
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