Luís Cidade: 4º da geral, 2º do T4 na na ESC Online Baja TT Montes Alentejanos: candidatura assumida

Piloto da South Racing abre Nacional TT 2026 com 2º lugar em T4 e 4º da geral em Beja

Luís Cidade arrancou a época de 2026 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com um resultado que o coloca, desde já, na lista de candidatos ao título. Logo na antevisão que fizemos da competição colocámo-lo no rol dos favoritos, perguntamos isso mesmo, se sentia que seria candidato, e a prestação da primeira prova comprova-o.

Na Baja TT Montes Alentejanos, disputada nas pistas do Baixo Alentejo, o piloto de 27 anos terminou em 4º da classificação geral e foi 2º na classe T4, ficando a apenas seis segundos… e mais uns décimos, de subir ao pódio absoluto, bem como de vencer a sua categoria.

Ao volante de um Can-Am oficial da South Racing, com as cores da Milfa, Luis Cidade protagonizou uma luta muito intensa com João Monteiro, discutida até aos últimos quilómetros. O desfecho ficou marcado por uma margem mínima para o topo da classe, num fim de semana em que a consistência e a capacidade de recuperação foram determinantes.

Contratempo no sábado condicionou a luta pelo triunfo

A prestação foi afetada por um furo lento no sábado, um incidente que, segundo o piloto, lhe limitou as hipóteses de discutir a vitória. Ainda assim, Luis Cidade encerrou a prova com um desempenho forte no derradeiro setor seletivo, onde registou o melhor tempo da classe, assegurando o segundo lugar em T4 e consolidando um arranque competitivo no campeonato.

Próxima prova: Baja do Norte em maio

Com a segunda ronda do Nacional TT adiada — a etapa prevista para Castelo Branco —, o piloto vai aproveitar o intervalo no calendário para intensificar o trabalho de preparação e desenvolvimento do seu Can-Am Maverick. O próximo objetivo é a Baja do Norte, marcada para 1 a 3 de maio, encarada como uma prova “em casa” e com ambição assumida de vitória.