Leonor Barreto brilha na Baja Sharish com triunfo na Classe T9

A jovem piloto algarvia, Leonor Barreto continua a surpreender no panorama nacional do todo-o-terreno, alcançando a vitória na Classe T9 da prestigiada Baja TT Sharish – Reguengos Mourão Redondo no passado fim de semana.

Com apenas três participações em provas, Leonor Barreto tem demonstrado um talento natural, uma atitude destemida e uma maturidade ao volante que contrastam com a sua juventude e aparente timidez fora do carro.

Nesta prova, Leonor lançou-se a mais um desafio ao lado do experiente copiloto Carlos Silva, formando uma dupla que dominou a competição desde o primeiro momento. A corrida teve início com um prólogo onde a jovem piloto impôs de imediato o seu ritmo, registando o melhor tempo na Classe T9 e mantendo a liderança de forma consistente em todos os setores cronometrados, culminando no degrau mais alto do pódio.

Carlos Silva, companheiro de aventura nesta prova, não poupou elogios à jovem piloto: “Esta menina vai dar que falar! O que ela tem menos é medo. É extremamente atrevida, muito destemida e tem uma vontade enorme de evoluir. O que presenciei dentro do carro mostra que tem capacidade para dar pano para mangas. Adorei esta experiência. A Leonor é, sem dúvida, uma promessa do todo-o-terreno nacional e, na minha opinião, devia continuar a investir nesta modalidade.”

Também Leonor partilhou a sua experiência com entusiasmo e humildade: “Foi um prazer enorme ser navegada pelo Carlos Silva. No primeiro setor não consegui imprimir o ritmo que desejava, mas com o decorrer da corrida fui ganhando confiança e consegui ser mais rápida a cada passagem. A evolução foi clara, de menos a mais. Pena o meu irmão, Francisco, não ter conseguido terminar a prova, pois ele será sempre a minha maior inspiração.

Está ao meu lado em todos os momentos e, no fundo, estou aqui hoje graças a ele.”

Leonor Barreto, irmã do também piloto Francisco Barreto, começa assim a traçar um caminho singular no todo-o-terreno nacional. Com um início tão promissor, o seu nome será, provavelmente, cada vez mais proeminente nas competições. O seu talento, garra e chama interior acendem a esperança de muitos apaixonados pela modalidade, projetando-a como uma estrela em ascensão, que pode ter um futuro radioso pela frente.