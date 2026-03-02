José Rogeira vence T1 na ESC Online Baja Montes Alentejanos, com polémica mais atrás…

A dupla José Rogeira/Paulo Marques, venceu a categoria T1 à frente de Johan Senders-Yvet Senders (Toyota Hilux T1) que ficaram a quase oito minutos com Ronald Schoolderman/Mark Salomons (Mitsubishi ASX T1) em terceiro, 42.0s depois.

José Rogeira foi para a frente logo na SS1, terminando com 17.7s de avanço para César Sequeira/Filipa Sequeira (Mercedes-Benz 350 SLC Coupé T1) com Edgar Condenso/Nuno Silva (Ford Ranger EXR05 Proto T1) em terceiro mas já longe da frente. Na SS2, José Rogeira voltou a vencer, desta feita com 51.9s de avanço para Lino Carapeta-Fábio Carapeta (Ford Ranger T1) que na geral ascendeu ao segundo lugar depois do abandono de César Sequeira com uma avaria no Mercedes. Carapeta ia para o derradeiro setor a 4m56s do seu adversário com Ronald Schoolderman 1m28.9s mais atrás.

Rogeira confirmou o triunfo mas Lino Carapeta caiu para o fim da classificação depois de uma penalização de sete minutos que o fez reagir nas redes sociais: “Mais uma vez a verdade desportiva ficou em causa, a Anube falhou mais uma vez. Os aparelhos têm erros e ninguém assume as responsabilidades, como se isto não bastasse o diretor de prova e o responsável da relação dos concorrentes da ESC Online Baja Montes Alentejanos continuam a fingir que nada se passa, uma verdadeira vergonha desonestidade assim vai o nosso todo terreno em Portugal.”

O caso é complicado, segundo soubemos muita gente teve bugs nos tablet com os road-books, e ao que parece neste caso a barra vermelha ficou bloqueada no visor, e os avisos de pedido de ultrapassagem que são azuis não aparecem, porque ficam por detrás desta barra vermelha, que como é um perigo 3 sobrepõe-se a outras informações. Ou seja, Lino Carapeta foi penalizado por não cumprir uma informação… que não recebeu, mas o Colégio de Comissários Desportivos seguiu a letra da Lei e penalizou-o.

Ou seja, a Direção de Prova tinha a indicação de que Lino Carapeta estava a receber pedidos de ultrapassagem e não facilitou, e penalizou-o, quando este não sabia do pedido, pois o ‘bug’ do tablet fornecido pela ANUBE não o permitia, como se vê na imagem.

Portanto, a prova terminou com José Rogeira/Paulo Marques (Ford Ranger T1) na frente, Johan Senders-Yvet Senders (Toyota Hilux T1) em segundo na frente de Ronald Schoolderman/Mark Salomons (Mitsubishi ASX T1)que fecharam o pódio na frente de Jorge Cardoso/José Motaco (Ford Ranger T1), Sérgio Matos/José Marques (Toyota Hilux T1), Lino Carapeta/Fábio Carapeta (Ford Ranger T1), e Jasper Herman/Jasper Pieter Jenne (Red-Lined VK50 T1).