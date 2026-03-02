José Rogeira e Paulo Marques vencem nos T1: “conseguimos finalmente materializar o nosso andamento…”
José Rogeira e Paulo Marques, em Ford Ranger, venceram a Baja Montes Alentejanos nos T1, depois de uma bela prova em que apesar de terem vencido o prólogo e os três Setores Seletivos, tiveram bem mais oposição do que parece. no final, falámos com Paulo Marques, que estava muito feliz com a prova que fizeram: “Foi ótimo, melhor ainda era impossível. Ganhamos os três setores seletivos, ganhamos o prólogo na nossa categoria, nos T1. Ficamos em segundo dos automóveis, e 11º da geral, superou largamente as nossas expectativas.
A vida ficou-nos um bocadinho facilitada esta manhã porque o nosso adversário mais direto, César Sequeira, teve um problema mecânico e teve que desistir. E a partir daí fomos gerindo a corrida e conseguimos, sem percalços, chegar ao fim, o carro portou-se lindamente e aproveito para dar também os parabéns à nossa equipa de assistência a PRK Sport. O meu piloto esteve excelente, sem erros e conseguimos finalmente materializar o nosso andamento, que já no final do ano passado passado tivemos uma série de azares, com uma série de ‘vitórias morais’, porque nos parciais íamos ganhando tempo e depois surgiam os azares mecânicos, não tirando o valor aos nossos adversários, como é lógico. Portanto, parabéns a nós!”, disse Paulo Marques ao AutoSport.
