João Ramos, Taça Europa de Bajas e algumas provas do CPTT: “lutar pelos primeiros lugares”
A equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal arranca a temporada de Todo-o-Terreno (TT) de 2026 na Baja TT Montes Alentejanos, que decorre de 26 de fevereiro a 1 de março, em Beja. A dupla formada por João Ramos e Jorge Carvalho apresenta-se na jornada inaugural do campeonato nacional com o objetivo de disputar as posições cimeiras.
A prova alentejana assinala o início de uma nova fase no programa desportivo da estrutura. O foco principal da equipa transita este ano para a Taça Europeia de Bajas da Federação Internacional do Automóvel (FIA), mantendo, contudo, a participação em provas selecionadas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).
João Ramos mantém-se à frente do projeto. Após uma temporada de 2025 condicionada por contratempos físicos que limitaram o seu desempenho, o piloto inicia 2026 com o foco no regresso aos lugares de pódio.
O piloto destacou a importância da prova de abertura e do trabalho realizado durante a pausa de inverno. “A Baja Montes Alentejanos é sempre um excelente palco para iniciar a temporada. Esta primeira prova será importante para afinarmos tudo, mas isso não altera a nossa ambição — queremos lutar pelos primeiros lugares”, afirmou João Ramos.
Consciente do nível do pelotão nacional, o piloto assegurou que a equipa procurará alcançar um bom resultado na estreia e proporcionar espetáculo ao público, sublinhando que num campeonato “cada vez mais competitivo”, todos os detalhes são cruciais para o sucesso.
