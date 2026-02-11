João Ramos regressa ao CPTT e Europeu de Bajas: nova Hilux mais para a frente

No todo-o-terreno, a Toyota mantém a confiança em João Ramos, uma das figuras-chave do programa da marca nesta disciplina. A aposta na experiência e consistência do piloto português enquadra-se numa filosofia de continuidade competitiva, num campeonato onde a exigência técnica e estratégica se mantém elevada.

A época de 2025 revelou-se mais desafiante do que o previsto, com uma lesão a meio da temporada que impediu o piloto de continuar a demonstrar a competitividade evidenciada nas primeiras jornadas. Para 2026, o rumo está traçado e, com o copiloto Jorge Carvalho, aponta novamente aos lugares cimeiros.

A presença da Toyota no TT em 2026 volta, assim, a assentar na fiabilidade mecânica da Toyota Hilux T1+, referência nas provas de TT de todo o mundo, na sua preparação rigorosa e na combinação entre ambição desportiva e experiência, com o objetivo de se manter entre os principais protagonistas da modalidade.

João Ramos revelou que a nova Hilux que a Toyota levou ao Dakar deste ano pode chegar mais para a frente: “A Toyota já fez uma nova versão que levou ao Dakar e só estará disponível para nós a partir de meados deste ano.

Na nossa, pode haver algumas evoluções em termos de potência”, começou por dizer João Ramos, que vai correr no Europeu de Bajas e CPTT em 2026: “Relativamente ao campeonato nacional, há provas, duas delas do campeonato português, que pertencem ao campeonato Europeu e, depois, conforme o evoluir do campeonato, logo se verão as provas que irei”, disse João Ramos, porque a Taça Europeia de Baja da FIA tem oito provas, mas os concorrentes podem escolher seis provas para pontuar.

A competição começa com a Baja TT Cuenca, em Espanha, de 7 a 9 de maio. A Baja Troia, na Turquia, já não faz parte do calendário, pelo que a Baja Grécia passará a contar como ronda tanto da Taça Mundial como da Taça Europeia de Baja da FIA, de 4 a 7 de junho. A Península Ibérica acolhe quatro das provas de Bajas (Cuenca, Aragón, Reguengos e Portalegre), com a Grécia, Itália, Hungria e Polónia a completarem o calendário.

Logo se verá o calendário final de João Ramos e Jorge Carvalho.