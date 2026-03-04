João Monteiro venceu T4 em Beja: “resultado muito positivo…”

João Monteiro e Nuno Morais (Can-Am Maverick R) conquistaram o terceiro lugar na Baja Montes Alentejanos, vencendo a categoria T4 ao superarem Luís Cidade e Valter Cardoso por 6,1 segundos. A luta pela liderança no T4 foi intensa do início ao fim, começando logo no SS1 com a vitória de João Dias (Polaris RZR Pro R T4) por uma margem de 0,8 segundos sobre João Monteiro, enquanto Luís Cidade ficou 27,7 segundos atrás. No SS2, Monteiro venceu com uma vantagem de 3,2 segundos sobre Luís Cidade, com João Dias a perder 34,8 segundos. No decisivo Setor Seletivo, Luís Cidade atacou, superando João Monteiro por 24,8 segundos, mas ficou a 6,1 segundos do primeiro. João Dias cedeu mais tempo, terminando em terceiro lugar, a 48,0 segundos do vencedor. Isto demonstra a competitividade que se espera no T4 este ano. Não podemos esquecer os muitos pilotos rápidos no T3 que estiveram presentes em Beja, bem como o Campeão em título, Gonçalo Guerreiro, que deverá regressar na Baja TT Norte de Portugal, no início de maio.

“É sempre bom competir no T4 nestas pistas rápidas de Beja, com retas enormes, apesar da limitação de 125 km/h. É mau para nós, pois não temos grande prazer de condução nesses troços, mas o resultado é muito bom. O resultado é muito positivo, especialmente após a transição do deserto para as planícies alentejanas. A adaptação teve de ser feita novamente, mas estivemos bem e vencemos com todo o mérito.”