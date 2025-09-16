João Ferreira vence Baja TT Sharish: “vitória deixa-nos confiantes para o que falta do CPTT”

A 37.ª Baja TT Sharish Reguengos/Mourão de 2025 culminou com a vitória de João Ferreira e Filipe Palmeiro. A dupla levou a sua Toyota Hilux T1+ ao lugar mais alto do pódio, superando uma forte concorrência que incluía nomes de renome internacional.

A prova, que marcou a quinta etapa do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, atraiu uma vasta audiência ao Alentejo, entre Reguengos de Monsaraz e Mourão, e foi palco de uma disputa intensa até aos últimos quilómetros. João Ferreira, o atual Campeão Nacional, conseguiu impor-se ao belga Guillaume de Mevius.

Consistência e ritmo elevado ditam vitória

João Ferreira demonstrou uma consistência notável desde o prólogo, mantendo um ritmo forte e gerindo de forma eficaz as especiais de sábado e domingo. Esta abordagem estratégica garantiu uma vitória crucial para as contas do campeonato.

Após a vitória, João Ferreira expressou a sua satisfação: “Estou muito feliz com esta vitória. Foi uma prova dura, com muito calor e adversários de grande nível, mas conseguimos impor um bom ritmo desde o início. O Filipe fez um trabalho incrível na navegação e a equipa esteve sempre impecável. Esta vitória deixa-nos confiantes e ainda mais motivados para o que falta do campeonato, em especial a Baja Portalegre, onde queremos voltar a lutar pela vitória. Esperamos contar com o apoio de todos os portugueses também no Rally Raid Portugal, dentro de poucos dias.”

Impacto no campeonato e próximos desafios

Esta vitória em Reguengos/Mourão tem um impacto significativo nas contas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, relançando a luta pelo título absoluto. A margem entre João Ferreira e Gonçalo Guerreiro é agora de cinco pontos, quando o piloto, agora da Toyota, não participou numa prova.

A consistência e a capacidade de superação de João Ferreira prometem uma reta final de temporada emocionante. O piloto já antevê os próximos desafios, nomeadamente a Baja Portalegre, onde ambiciona repetir o sucesso, e o Rally Raid Portugal, onde espera contar com o apoio do público português.