João Ferreira lidera prólogo da Baja Montes Alentejanos

João Ferreira, ao volante do seu Toyota Hilux IMT Evo T1+, voou no Prólogo da Baja Montes Alentejanos, garantindo o primeiro lugar e o direito de escolher a ordem de partida para o Setor Seletivo de sábado. A sua performance deixou a concorrência a léguas de distância.

Luís Portela Morais (Polaris RZR Pro R T4) alcançou o segundo lugar, destacando-se como o mais rápido dos T4, a 16.3s do líder. Uma diferença que espelha bem o ritmo impressionante imposto pelo piloto.

Ricardo Porém (Kaizen S1 T3) foi terceiro, e liderou o T3, com o mesmo tempo de João Monteiro, em Can-Am Maverick R T4, quarto, na frente de Tiago Reis, que aos comandos do seu MMP Can Am T3, conquistou o quinto.

Luís Cidade, também em Can-Am Maverick R T4, foi sexto na frente de Miguel Barbosa, em Polaris RZR Pro R T4, selou o sétimo lugar, a meros 0.3s do seu rival, numa luta renhida.

Oitavo lugar para Mário Franco (Can-Am Maverick X3 T3) e a fechar o top 10, João Ramos (Toyota Hilux T1+) e

29 João Dias (Polaris RZR Pro R T4). Alejandro Martins (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) ficou fora do top 10, em 11º lugar.

NOTA: A prova está a decorrer, pelo que pode haver mudanças no top 10.