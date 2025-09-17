João Ferreira: “estamos bem preparados para a corrida do W2RC que se disputa em Portugal”
A dupla portuguesa João Ferreira e Filipe Palmeiro conquistou a sua segunda vitória consecutiva ao volante do Toyota Hilux T1+. A vitória foi alcançada na Baja TT Sharish – Reguengos/Mourão, a quinta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. O triunfo foi um claro sinal da sua competitividade, com a equipa a superar adversários de renome internacional.
Uma vitória de consistência e ritmo
Mesmo sem ter vencido o prólogo, João Ferreira e Filipe Palmeiro impuseram um ritmo forte e consistente, conseguindo manter a sua posição frente a uma forte concorrência internacional. No sábado, a dupla portuguesa travou um duelo direto com Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel, pilotos com grande experiência no Todo-o-Terreno.
No domingo, no setor seletivo decisivo, a equipa portuguesa consolidou a sua liderança, garantindo a vitória final com uma vantagem de 1 minuto e 49,9 segundos. O resultado reflete a boa fase da equipa, que tem vindo a demonstrar uma excelente adaptação ao seu novo carro.
Foco no Mundial de Rally-Raid
Após a vitória, João Ferreira destacou a dureza da prova e a qualidade dos adversários: “Foi uma prova extremamente dura, com temperaturas elevadas e adversários de grande nível, mas conseguimos impor o nosso ritmo desde cedo. O Filipe esteve irrepreensível na navegação e a equipa voltou a dar-nos um carro perfeito.”
A dupla portuguesa mostra-se confiante para o próximo desafio: o Rally-Raid Portugal, prova do Campeonato do Mundo. A corrida, organizada pelo Automóvel Club de Portugal, terá lugar entre 23 e 28 de setembro, com início em Grândola e final em Lisboa, e passagens por território espanhol.
“Foi uma prova extremamente dura, com temperaturas elevadas e adversários de grande nível, mas conseguimos impor o nosso ritmo desde cedo. O Filipe esteve irrepreensível na navegação e a equipa voltou a dar-nos um carro perfeito. Estamos muito felizes com esta vitória, que nos deixa confiantes para o que falta nesta temporada.
Tem sido um início perfeito de ligação com a Toyota Gazoo Racing South Africa e SVR e acho que estamos bem preparados para a corrida que se aproxima do Campeonato do Mundo, que se disputa cá em Portugal, com início em Grândola e um grande final em Lisboa. Vai ser uma semana muito dura, vão estar presentes os melhores pilotos do mundo, alguns que já venceram várias vezes o Dakar. O ano passado acabamos em segundo, por isso este ano o único objetivo só poderá ser vencer a prova”, afirmou João Ferreira.
O Rally Raid Portugal, prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal, percorrerá as melhores pistas do centro sul do país, entre os dias 23 e 28 de setembro. Com uma incursão em solo espanhol, a prova promete ser decisiva nas contas do Campeonato do Mundo de Rally Raid.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI