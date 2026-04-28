Gonçalo Guerreiro regressa à competição na Baja TT Norte de Portugal após lesão no Dakar
Gonçalo Guerreiro regressa à competição entre 1 e 3 de maio, na Baja TT Norte de Portugal, depois de uma paragem forçada provocada pela lesão sofrida no Dakar 2026. O anúncio foi feito pelo próprio piloto, que confirmou o regresso “com novas cores e patrocinadores” e com a convicção de que, “com o tempo”, voltará aos 100 por cento da forma física.
Regresso após vários adiamentos
O campeão nacional de todo-o-terreno falhou o arranque da temporada e também a presença no BP Ultimate Rally-Raid Portugal, depois de ter sofrido, em janeiro, uma fratura grave no braço esquerdo na sequência de um acidente no Dakar. Numa primeira fase, a recuperação revelou-se mais lenta do que o previsto, obrigando a equipa BP Ultimate Adventure Team / JB Racing a adiar sucessivamente o regresso à competição.
Em março, Guerreiro admitia que o processo estava a ser “doloroso e demorado”, centrado na fisioterapia e na recuperação da massa muscular, sublinhando que só voltaria quando estivesse em condições de segurar o volante sem comprometer o futuro desportivo. A Baja TT Norte de Portugal surgia já então como o cenário mais provável para esse regresso, hipótese agora confirmada pelo piloto.
Objetivo é recuperar competitividade
A confirmação da presença na prova nortenha representa um passo relevante no regresso de um dos nomes mais fortes do campeonato, depois de um início de época condicionado pela lesão e pela ausência em rondas decisivas para a defesa do título. Apesar disso, Guerreiro sempre deixou claro que a prioridade não seria acelerar prazos, mas regressar em condições de competir ao mais alto nível e retomar a luta pelos lugares cimeiros.
No anúncio publicado nas redes sociais, o piloto mostrou-se motivado para a nova fase, projetando um regresso progressivo à melhor forma. A mensagem deixa também a ideia de renovação, com referência a novas cores e novos patrocinadores para esta etapa da temporada.
Contexto e impacto
A ausência prolongada de Guerreiro abriu inevitavelmente espaço a mudanças na luta pelo Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, sobretudo depois de o piloto ter perdido a ronda inaugural do calendário. Ainda assim, o regresso na Baja TT Norte de Portugal devolve ao campeonato um protagonista de primeira linha e reintroduz um candidato natural às posições cimeiras, mesmo que a condição física plena ainda seja um objetivo em construção.
Um regresso aguardado
A expectativa em torno do reencontro com a competição é reforçada pelo estatuto recente do piloto, que conquistou em 2025 o título absoluto nacional de todo-o-terreno. Depois de meses marcados por incerteza, cirurgia e recuperação, Guerreiro volta agora à estrada com um objetivo imediato simples, mas decisivo: competir de novo.
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