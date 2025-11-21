Gonçalo Guerreiro foi o mais rápido no prólogo na Baja Lagos, melhor T1…em 12º

Gonçalo Guerreiro-Pablo Moreno (Polaris Rzr Pro R) foram os mais rápidos à geral e do T4 do prólogo da Baja LAgos, prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. O seu irmão Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Pro R) foram segundos a 10.0s na frente de Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max), os melhores do T3. Seguiram-se Tiago Reis-Paulo Fiúza (MMP T3).

Filipe Ramos-Jérémy Dubois (Can-Am Maverick R) foram quintos a 12.9s na frente de Pedro Carvalho-Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) a 14.8s. A fechar o top 10 ficaram Filipe Lopes-Gonçalo Reis (BRP-Canam Maverick R), Nuno Madeira-Nelson Ramos (BRP-Can Am Maverick X3), Rúben Rodrigues-Rui Paulo (Can Am Maverick R) e Paulo Rodrigues-João Miranda BRP Can Am Maverick R XRS).

Depois de Marco Cardoso-André Barras (Bombardier-Can Am Maverick X3) ficaram José Rogeira-Paulo Marques (Ford Ranger T1), na 12ª posição e os melhores do T1.

O seguinte T1 só surge na 20ª posição, o de Sérgio Matos-Sebastião Dominguez (Toyota Hilux T1) a 14.1s de Rojeira. Seguiram-se Jorge Cardoso-José Motaco (Ford Ranger T1) 3.3s mais atrás.

João Serra-Rui Marques (Nissan Navara Frontier) foram os melhores do T8.

