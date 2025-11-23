Gonçalo Guerreiro Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno 2025

Gonçalo Guerreiro e Pablo Moreno (Polaris RZR Pro R) terminaram há pouco a Baja de Lagos, no terceiro lugar, a derradeira prova do CPTT e confirmaram o título do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Gonçalo Guerreiro inscreve hoje em Lagos o seu nome de ouro no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), conquistando não só o título absoluto, mas também reafirmando a coroa T4/SSV já garantida em Portalegre. Mais do que uma vitória pessoal, o feito marca uma revolução silenciosa na modalidade: pela primeira vez, o troféu maior não pertence aos habituais ‘mastodontes’ da categoria T1, mas sim a um SSV/T4, sinal de que os pequenos gigantes reservam, cada vez mais, os lugares cimeiros das provas e – a partir de agora – também dos campeonatos.

Filho de uma linhagem profundamente ligada ao universo das corridas, Gonçalo nasceu numa casa onde o cheiro a gasolina é tradição familiar. O seu pai dirige a JB Racing, equipa portuguesa dedicada à construção de chassis e peças para SSV de competição, e essa herança tornou-se combustível para um percurso fulgurante.

Aos 25 anos, o piloto soma feitos para além da idade: campeão SSV em 2022, três triunfos na prestigiada Baja Portalegre 500 e, agora, um campeão absoluto que muda o paradigma do todo-o-terreno nacional.

Internacionalmente, Guerreiro também pisa terreno firme. Na última edição do Dakar, foi vice-campeão na classe Challenger, confirmando a sua ascensão na hierarquia mundial do raid.

Entre corridas europeias e o sonho cada vez maior de vencer o Dakar, Gonçalo Guerreiro mantém a mesma energia à frente de um volante – seja nas pistas reais, seja no simulador onde treina diariamente, em busca de milésimos, estratégias e perfeição.

No arranque de uma nova era, o piloto do bp Ultimate Adventure Team assume a liderança de um movimento que redefine o estatuto dos SSV – e prova que, em todo-o-terreno, talento e ousadia podem subverter a tradição e inaugurar capítulos inéditos na história do desporto motorizado português.

Mais um nome para o rico palmarés

Miguel Barbosa é, indiscutivelmente, o gigante das pistas de todo-o-terreno em Portugal! Com um total impressionante de oito títulos em 33 edições, o piloto de Lisboa consagra-se como o mais premiado de todos os tempos, numa competição que já coroou 13 campeões ao longo da sua história.

Até hoje, oito desses campeões venceram mais de um campeonato; cinco conseguiram três títulos, e apenas três alcançaram mais de três vitórias. Mas é Miguel Barbosa quem reina absoluto, com o seu recorde histórico de oito conquistas: a primeira em 2003 e a última em 2020, num feito que se estende por 17 anos.

Nas duas décadas do CPTT, cinco campeões subiram ao pódio na primeira década, e seis nomes diferentes levaram o troféu na década mais recente. Luís Dias, por exemplo, foi o primeiro bicampeão consecutivo, enquanto João Vassalo conquistou o primeiro tricampeonato em 2000.

De seguida, Carlos Sousa chegou ao primeiro tetracampeonato em 2002.

Mas quando o assunto é superação de recordes, todos os olhares se voltam para Miguel Barbosa, pois alcançou o penta em 2012 e continuou a vencer até conquistar o seu oitavo título já em 2020.