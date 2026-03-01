Gonçalo Guerreiro adia regresso ao Mundial e ao CPTT devido a lesão no Dakar

Piloto recupera de fractura grave no braço esquerdo após acidente em janeiro

Gonçalo Guerreiro confirmou que não participará na BP Ultimate Rally Raid Portugal, segunda prova do Mundial de Rally Raid, marcada para meados de março, devido à recuperação de uma fratura em três sítios no braço esquerdo, sofrida num acidente no Dakar, em janeiro. Já perdeu a Baja Montes Alentejanos, primeira ronda do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno (CPTT), e aponta agora para a Baja TT Norte de Portugal, em maio, como regresso previsivelmente garantido.

Recuperação dolorosa exige paciência e fisioterapia

O piloto descreveu o processo como “doloroso e demorado”, centrado em fisioterapia para recuperar massa muscular na zona afetada. “Neste momento, não há nada que eu possa fazer, para além de fazer fisioterapia e esperar que o corpo reaja”, afirmou Guerreiro, sublinhando que só voltará quando se sentir seguro para segurar o volante sem comprometer a carreira.

Objetivo passa por regressar a 100% e lutar pelo título

Guerreiro reconhece o impacto dos pontos ‘perdidos’ na prova inicial, mas mantém ambição pelo CPTT. “Quero voltar em boa forma, com o braço a 100%, porque só assim faz sentido tentar vencer”, declarou. Garantiu que a Baja TT Norte de Portugal, em maio, será o momento certo, com total confiança nas capacidades físicas recuperadas.

O piloto enfatizou a necessidade de regressar competitivo, disposto a lutar pelo título nacional, mas apenas em condições ideais para evitar riscos desnecessários.