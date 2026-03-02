ESC Online Baja Montes Alentejanos: Marco Cardoso vence T8, Américo Santos triunfa no T2

Marco Cardoso/André Barras, em Nissan Navara triunfaram T8 da Baja Montes Alentejanos, Américo Santos/Jorge Monteiro (Nissan Pathfinder R51) venceram o T2 e Leonor Barreto com Sérgio Cerveira ao lado na Isuzu D-Max venceram a Taça das Senhoras.

Logo na S1, Marco Cardoso foi para a frente com 2m27.6s de avanço para Cláudio Carapeta, num Bowler WildCat Proto T8 que já ganhou uma prova à geral no Nacional de Todo o Terreno através de Lino Carapeta, com Richard Timmerman/Lucas van Geest (Can-Am Maverick R T8) longe no terceiro lugar.

Na SS2, Filipe Cachopas/Rodrigo Assunção (BMW 346L Proto T8) assumiram o terceiro lugar por troca com Rimmerman, enquanto Marco Cardoso perdia um pouco do avanço que tinha, ficando em 3,55,8s à entrada do decisivo Setor. Aí, Marco Cardoso, piloto que veio dos T3, voltou a vencer e confirmou o triunfo com quase cinco minutos e meio de avanço para Cláudio Carapeta com Ricahrd Timmerman a terminar no pódio depois da desitência de Filipe Cachopas.

No T2, o triunfo, fácil, foi para Américo Santos/Jorge Monteiro (Nissan Pathfinder R51 T2) que terminaram com 20m20s de avanço para Jorge Franco/Rui Franco (Nissan Navara D22 T2) com Leonor Barreto/Sérgio Cerveira (Isuzu D-Max T2) no terceiro lugar.

Américo Santos é uma das figuras mais carismáticas e persistentes do Todo-o-Terreno em Portugal, com uma carreira que atravessa várias décadas, e personifica a paixão e a longevidade no desporto motorizado nacional.

Agora, em Beja, voltou a provar que “quem sabe, nunca esquece” e na sua carreira de longa data era apontado como um dos principais favoritos aos triunfos, travando batalhas com nomes históricos do TT nacional. Em Fronteira é presença assídua nas míticas 24 Horas TT de Fronteira, onde a resistência é o fator chave, e onde já foi segundo em 2011. Américo Santos é a prova viva de que no Todo-o-Terreno a experiência supera a idade.