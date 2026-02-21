ESC Online Baja Montes Alentejanos marca arranque do CPTT: muitos, e bons…

Já é conhecida a lista de inscritos para a ESC Online Baja Montes Alentejanos e, para o começo do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, temos uma boa lista de concorrentes.

Resumidamente, dois T1+, dez T1, cinco T2, quinze T3, treze T4, dez T8 e um T9.

A prova do CPKA foi a mais concorrida no CPTT no ano passado, com 57 concorrentes à partida (no CPTT), superando Castelo Branco (46), Baja TT Norte (39), Ferraria (50), Reguengos (46), Portalegre (42, no CPTT) e Lagos (31). Este ano, há menos T1+, mais T2, sensivelmente os mesmos T3/T4 e T8/T9, numa prova que, devido às intempéries, teve de sofrer fortes alterações no seu traçado, estando prevista uma tripla passagem pelo mesmo Setor Seletivo de 110 km.

João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota Hillux IMT evo T1+) marcam presença, bem como Alejandro Martins (Mini JCW Rally Plus T1+), que regressa depois de ter feito duas provas em 2025: Beja e Reguengos.

Nos T1, os habituais concorrentes: Johannes Senders, Lino Carapeta, Jorge Cardoso, Sérgio Matos, José Rogeira, entre outros.

Nos T3/T4, Gonçalo Guerreiro ainda está a recuperar da lesão que sofreu no Dakar, mas o plantel é mais ou menos o habitual, com nomes como Tiago Reis, Daniel Silva, Ricardo Porém, Mário Franco, Nuno Matos, Edgar Reis, Pedro Carvalho, Rúben Rodrigues, Luís Cidade, João Dias, Miguel Barbosa, Luís Portela Morais e João Monteiro, entre outros. Entre eles, provavelmente, os favoritos a vencer este ano o CPTT à geral, tal como Gonçalo Guerreiro fez em 2025.

Nos T8, o plantel também é interessante, com Filipe Cachopas, César Sequeira, Michael Braun, Cláudio Carapeta, Edgar Condenso, entre outros. Por tudo isto, perspetiva-se um bom arranque para o CPTT 2026. Veja a lista de inscritos.