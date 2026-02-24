ESC Online Baja Montes Alentejanos: Mapa da Prova

A ESC Online Baja Montes Alentejanos marca o arranque da temporada de Todo-o-Terreno (TT) com um itinerário renovado, distribuído por três dias de competição. A prova inicia-se na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, com um prólogo de 5,94 km, agendado para as 16h30, que determinará a ordem de partida para os setores seletivos subsequentes.

No total, o evento contará com uma extensão de 416,78 km, dos quais 345,84 km serão disputados contra o cronómetro. A organização estruturou o percurso com um setor seletivo (SS) de 120 km, que será percorrido três vezes por todas as categorias. A Herdade da Cabeça de Ferro (Campo Militar do Regimento de Infantaria Nº1) acolherá o prólogo, bem como a partida e chegada de cada SS, sendo a única zona espetáculo específica do evento.

Estrutura da competição por competições

No sábado, dia 28 de fevereiro, os veículos sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) — Motos, Quads e SSV — realizarão duas passagens pelo setor seletivo. Em contraste, os automóveis (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting – FPAK) efetuarão apenas uma passagem, com início previsto para as 12h30.

O figurino inverte-se no domingo, 1 de março. Os automóveis completam o seu programa com duas passagens pelo setor cronometrado (a partir das 12h30), enquanto as categorias da FMP realizam a sua última incursão no percurso.

Caracterizada pela exigência de navegação, pisos variados e elevada dureza mecânica, a prova alentejana assume-se, desde logo, como um exigente teste inaugural para pilotos, navegadores e máquinas no campeonato de TT.

Mapa Geral

Sector Seletivo com 120 Km;

Não vão existir Zonas Espetáculo especificas, além da Herdade da Cabeça de Ferro.

Todas as categorias vão percorrer o SS por três vezes;

Sexta-Feira dia 27 de fevereiro

Prólogo – Herdade da Cabeça de Ferro

(Campo Militar do Regimento de Infantaria Nº1)

A partida e o final de cada Sector Seletivo, e no mesmo local onde se disputa habitualmente o Prólogo, na Herdade da Cabeça de Ferro.

Sábado dia 28 de fevereiro:

Evento FMP – Motos, Quads e SSV – 2 Passagens

Evento FPAK: Autos – 1 Passagem

Domingo dia 1 de março:

Evento FPAK: Autos – 2 Passagens

Evento FMP: Motos, Quads e SSSV – 1 Passagem

NOTA: Horários final em breve