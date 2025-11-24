CPTT: Tiago Reis e Paulo Fiúza encerram época com vitória à geral na Baja de Lagos

O desfecho da Baja de Lagos trouxe consagração para Tiago Reis e Paulo Fiúza, que assinaram uma prestação irrepreensível e fecharam a temporada do CPTT em grande estilo. Nas serras algarvias, a dupla do MMP T3 não deixou margem para dúvidas: tal como no dia de abertura, voltaram a ser os mais rápidos no segundo setor seletivo, consolidando a liderança com autoridade. O triunfo foi selado com 1m36,6s de vantagem sobre Daniel Silva e confirmou o desfecho de um ano repleto de desafios, contratempos e superação.

A campanha de 2025 foi tudo menos linear para Tiago Reis. Depois de um prometedor arranque com pódio à geral e vitória nos T3 nos Montes Alentejanos, seguiram-se episódios de infortúnio em Castelo Branco, marcados por problemas técnicos. No entanto, a persistência prevaleceu: novo pódio absoluto e triunfo nos T3 na Baja TT Norte, feitos que voltariam a repetir na Ferraria, onde fecharam em segundo da geral. Em Reguengos continuaram fiéis à receita – vitória nos T3, pódio à geral – mas na icónica Portalegre, a mecânica colocou-lhes ‘pedras no caminho’.

Este fim de semana, porém, todas as dificuldades deram lugar à celebração: vitória absoluta em Lagos, novo êxito nos T3, e com isso o estatuto de campeões nacionais da categoria assegurado. “Estamos bastante satisfeitos. Saímos do Lago campeões nacionais de T3, terceiro geral, por isso o nosso objetivo está cumprido. Campeões nacionais de equipas e primeiro e segundo T3. O Daniel Silva faz segundo, meu cunhado, por isso estamos bastante satisfeitos. Por isso, em questões de equipa, além dos azares todos que tivemos este ano, ainda foi bastante bom, por isso estamos muito felizes e preparar agora e pensar no próximo ano”, resumiu Tiago Reis à chegada.

O balanço da época é de resiliência e conquista: entre altos e baixos, Tiago Reis e Paulo Fiúza solidificam o seu nome como referência do todo-o-terreno nacional e prometem atacar 2026 com a mesma determinação e ambição.