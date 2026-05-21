CPTT, TH Clothes Raid Ferraria: Guia do Espectador

O TH Clothes Raid Ferraria 2026 realiza-se entre os dias 22 e 24 de maio e vai percorrer as pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião.

A competição será composta por um Prólogo e duas etapas, iniciando-se na manhã de sexta-feira, 22 de maio, com as verificações administrativas e técnicas, seguindo-se durante a tarde um Prólogo com 7 quilómetros cronometrados.

A primeira etapa, com um total de 194 quilómetros, disputa-se no sábado, 23 de maio, sendo posteriormente repetida no domingo, 24 de maio. A prova terá um total de 395 km cronometrados.

Em baixo pode encontrar as Zonas Espetáculo para o público, com as respetivas corrdenadas e links para o Google Maps.

‼️‼️ 𝐙𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 ‼️‼️

✅ 𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐦 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚 ✅

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐎

Junto à Central Termoelétrica do Pego

39°27’26.7″N 8°06’48.3″W

(39.457417, -8.113417)

CLIQUE AQUI

Sexta-Feira, 22 maio

MINIBAJA: 13h45

1ª MOTO: 14h30

1º AUTO: 17h30

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐁𝐄𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀

Junto à ETAR de Bemposta

39°21’19.9″N 8°08’23.9″W

(39.355528, -8.139972)

CLIQUE AQUI

23 maio (km 0 – Partida)

MINIBAJA: SS1 – 08h00

1ª MOTO: SS1 – 10h00

1º AUTO: SS2 – 14h30

24 maio (km 0 – Partida)

1ª MOTO: SS2 – 08h15

1º AUTO: SS4 – 12h30

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐀𝐋𝐕𝐄𝐆𝐀

Junto ao Monte Machial

39°27’26.1″N 8°02’37.2″W

(39.457250, -8.043667)

CLIQUE AQUI

Sábado, 23 maio (km 27)

MINIBAJA: SS1 – 08h25

1ª MOTO: SS1 – 10h20

1º AUTO: SS2 – 14h50

24 maio (km 27)

1ª MOTO: SS2 – 08h35

1º AUTO: SS4 – 12h50

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐄𝐆𝐎

Junto à Central Termoelétrica do Pego

39°27’26.7″N 8°06’48.3″W

(39.457417, -8.113417)

CLIQUE AQUI

Sábado, 23 maio (km 43)

MINIBAJA: SS1 – 08h35

1ª MOTO: SS1 – 10h30

1º AUTO: SS2 – 15h00

24 maio (km 43)

1ª MOTO: SS2 – 08h45

1º AUTO: SS4 – 13h00

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐌𝐀𝐂𝐀𝐎

Junto à Escola fixa de trânsito

39°32’52.2″N 8°00’12.0″W

(39.547833, -8.003333)

CLIQUE AQUI

Sábado, 23 maio (km 66)

1ª MOTO: SS1 – 10h55

1º AUTO: SS2 – 15h25

24 maio (km 66)

1ª MOTO: SS2 – 09h10

1º AUTO: SS4 – 13h25

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐇𝐀

Junto à saída da A23 para Domingos da Vinha

39°31’41.0″N 7°56’50.4″W

(39.528056, -7.947333)

CLIQUE AQUI

Sábado, 23 maio (km 77)

1ª MOTO: SS1 – 11h05

1º AUTO: SS2 – 15h35

24 maio (km 77)

1ª MOTO: SS2 – 09h20

1º AUTO: SS4 – 13h35

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐀 𝐑𝐈𝐁𝐄𝐈𝐑𝐀 𝐃𝐀 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐀

Ribeira da Venda (Comenda)

39°24’48.5″N 7°48’02.6″W

(39.413472, -7.800722)

CLIQUE AQUI

Sábado, 23 maio

1º AUTO: SS1 – 08h45 (Partida)

1ª MOTO: SS1 – 11h40 (km 125)

1º AUTO: SS2 – 16h10 (Chegada km 125)

24 maio

1º AUTO: SS3 – 07h00 (Partida)

1ª MOTO: SS2 – 9h55 (km 125)

1º AUTO: SS4 – 14h10 (Chegada km 125)

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐀𝐎

Junto à localidade do Domingão

39°15’09.7″N 8°02’10.3″W

(39.252694, -8.036194)

CLIQUE AQUI

Sábado, 23 maio

1º AUTO: SS1 – 09h35 (km 66)

1º AUTO: SS1 – 09h45 (Chegada km 78)

1ª MOTO: SS1 – 12h20 (km 180)

1ª MOTO: SS1 – 12h30 (Chegada km 192)

24 maio

1º AUTO: SS3 – 07h55 (km 66)

1º AUTO: SS3 – 08h05 (Chegada km 78)

1ª MOTO: SS2 – 10h35 (km 180)

1ª MOTO: SS2 – 10h45 (Chegada km 192)

𝐓𝐇 𝐂𝐋𝐎𝐓𝐇𝐄𝐒 𝐑𝐀𝐈𝐃 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐑𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐀𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 – 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐫 – 𝐌𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 – 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐚̃𝐨

𝟐𝟐 𝐚 𝟐𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔