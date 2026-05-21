CPTT, TH Clothes Raid Ferraria: Guia do Espectador
O TH Clothes Raid Ferraria 2026 realiza-se entre os dias 22 e 24 de maio e vai percorrer as pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião.
A competição será composta por um Prólogo e duas etapas, iniciando-se na manhã de sexta-feira, 22 de maio, com as verificações administrativas e técnicas, seguindo-se durante a tarde um Prólogo com 7 quilómetros cronometrados.
A primeira etapa, com um total de 194 quilómetros, disputa-se no sábado, 23 de maio, sendo posteriormente repetida no domingo, 24 de maio. A prova terá um total de 395 km cronometrados.
Em baixo pode encontrar as Zonas Espetáculo para o público, com as respetivas corrdenadas e links para o Google Maps.
‼️‼️ 𝐙𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 ‼️‼️
✅ 𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐦 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚 ✅
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐎
Junto à Central Termoelétrica do Pego
39°27’26.7″N 8°06’48.3″W
(39.457417, -8.113417)
Sexta-Feira, 22 maio
MINIBAJA: 13h45
1ª MOTO: 14h30
1º AUTO: 17h30
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐁𝐄𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀
Junto à ETAR de Bemposta
39°21’19.9″N 8°08’23.9″W
(39.355528, -8.139972)
23 maio (km 0 – Partida)
MINIBAJA: SS1 – 08h00
1ª MOTO: SS1 – 10h00
1º AUTO: SS2 – 14h30
24 maio (km 0 – Partida)
1ª MOTO: SS2 – 08h15
1º AUTO: SS4 – 12h30
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐀𝐋𝐕𝐄𝐆𝐀
Junto ao Monte Machial
39°27’26.1″N 8°02’37.2″W
(39.457250, -8.043667)
Sábado, 23 maio (km 27)
MINIBAJA: SS1 – 08h25
1ª MOTO: SS1 – 10h20
1º AUTO: SS2 – 14h50
24 maio (km 27)
1ª MOTO: SS2 – 08h35
1º AUTO: SS4 – 12h50
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐄𝐆𝐎
Junto à Central Termoelétrica do Pego
39°27’26.7″N 8°06’48.3″W
(39.457417, -8.113417)
Sábado, 23 maio (km 43)
MINIBAJA: SS1 – 08h35
1ª MOTO: SS1 – 10h30
1º AUTO: SS2 – 15h00
24 maio (km 43)
1ª MOTO: SS2 – 08h45
1º AUTO: SS4 – 13h00
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐌𝐀𝐂𝐀𝐎
Junto à Escola fixa de trânsito
39°32’52.2″N 8°00’12.0″W
(39.547833, -8.003333)
Sábado, 23 maio (km 66)
1ª MOTO: SS1 – 10h55
1º AUTO: SS2 – 15h25
24 maio (km 66)
1ª MOTO: SS2 – 09h10
1º AUTO: SS4 – 13h25
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐇𝐀
Junto à saída da A23 para Domingos da Vinha
39°31’41.0″N 7°56’50.4″W
(39.528056, -7.947333)
Sábado, 23 maio (km 77)
1ª MOTO: SS1 – 11h05
1º AUTO: SS2 – 15h35
24 maio (km 77)
1ª MOTO: SS2 – 09h20
1º AUTO: SS4 – 13h35
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐀 𝐑𝐈𝐁𝐄𝐈𝐑𝐀 𝐃𝐀 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐀
Ribeira da Venda (Comenda)
39°24’48.5″N 7°48’02.6″W
(39.413472, -7.800722)
Sábado, 23 maio
1º AUTO: SS1 – 08h45 (Partida)
1ª MOTO: SS1 – 11h40 (km 125)
1º AUTO: SS2 – 16h10 (Chegada km 125)
24 maio
1º AUTO: SS3 – 07h00 (Partida)
1ª MOTO: SS2 – 9h55 (km 125)
1º AUTO: SS4 – 14h10 (Chegada km 125)
𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐀𝐎
Junto à localidade do Domingão
39°15’09.7″N 8°02’10.3″W
(39.252694, -8.036194)
Sábado, 23 maio
1º AUTO: SS1 – 09h35 (km 66)
1º AUTO: SS1 – 09h45 (Chegada km 78)
1ª MOTO: SS1 – 12h20 (km 180)
1ª MOTO: SS1 – 12h30 (Chegada km 192)
24 maio
1º AUTO: SS3 – 07h55 (km 66)
1º AUTO: SS3 – 08h05 (Chegada km 78)
1ª MOTO: SS2 – 10h35 (km 180)
1ª MOTO: SS2 – 10h45 (Chegada km 192)
𝐓𝐇 𝐂𝐋𝐎𝐓𝐇𝐄𝐒 𝐑𝐀𝐈𝐃 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐑𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔
𝐀𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 – 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐫 – 𝐌𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 – 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐚̃𝐨
𝟐𝟐 𝐚 𝟐𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
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