CPTT: Team Transfradelos e Tiago Reis apontam aos lugares cimeiros no Raid Ferraria

O Team Transfradelos apresenta-se no Raid Ferraria 2026 com três duplas e ambição assumida de discutir os lugares cimeiros naquela que será mais uma etapa decisiva do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno CPTT. A prova decorre entre 22 e 24 de maio, com centro nevrálgico em Ponte de Sor, e volta a afirmar-se como uma das mais emblemáticas do calendário nacional.

A estrutura famalicense alinha nesta ronda com Tiago Reis e Nuno Morais, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães, e Edgar Reis e Fábio Ribeiro. Num percurso que este ano inclui o concelho de Mação, além de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião, a competição atravessará quatro municípios, num traçado desenhado para testar resistência, consistência e capacidade técnica.

Prova exigente com novidades no percurso

Pontuável para o CPTT, o Raid Ferraria mantém estatuto de referência no todo-o-terreno nacional e apresenta, em 2026, alterações no percurso que prometem aumentar a exigência competitiva. A alternância entre sectores rápidos, zonas técnicas e pisos mais duros deverá voltar a ser um dos principais fatores de seleção ao longo do fim de semana.

A competição arranca na sexta-feira com as verificações administrativas e técnicas, seguindo-se o prólogo, que definirá a ordem de partida para as etapas seguintes. No sábado disputa-se a primeira etapa, enquanto o mesmo percurso será novamente enfrentado no domingo, no fecho da prova.

Equipa chega com ambição reforçada

O Team Transfradelos aposta na experiência das suas duplas e na competitividade das viaturas para enfrentar uma ronda tradicionalmente decisiva. Tiago Reis, campeão nacional da categoria Challenger T3, assume a ambição de permanecer entre os protagonistas do campeonato e lutar pelos primeiros lugares.

Também Daniel Silva encara esta jornada com o objetivo de dar continuidade à evolução mostrada nas últimas provas e consolidar a consistência competitiva ao longo da temporada. Já Edgar Reis destaca o espírito coletivo da estrutura e a determinação com que a equipa chega ao Alto Alentejo.

Com três formações em prova e um percurso que volta a prometer elevada exigência, o Team Transfradelos entra no Raid Ferraria com o objetivo claro de se afirmar entre os protagonistas da jornada.