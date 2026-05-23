CPTT, Raid Ferraria/SS2: Luís Cidade volta a vencer, mas tem Gonçalo Guerreiro a 13.1s.

O pó de Ferraria mal assenta e a história já se escreve com um desfecho familiar, mas com um enredo cada vez mais apertado. No CPTT, o Raid Ferraria/SS2 viu Luís Cidade reafirmar a sua supremacia, mas a sombra de Gonçalo Guerreiro, a meros 13.1 segundos, promete uma batalha até ao último metro.

A dupla Luís Cidade e Valter Cardoso, a bordo do seu BRP Can-Am Maverick R, voltou a dominar os trilhos poeirentos do segundo Setor Seletivo do Raid Ferraria. Numa demonstração de perícia e velocidade, superaram uma vez mais Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas no robusto Polaris RZR Pro R. Se no SS1 a diferença foi de uns escassos 6.3 segundos, neste segundo embate, Cidade alargou a vantagem para 6.8 segundos.

Este pequeno, mas crucial, avanço fez com que a distância acumulada entre os dois ‘titãs da frente’ atingisse uns notáveis 13.1 segundos. Ao fim de 203.89 quilómetros de pura adrenalina e desafio, esta margem é, sem dúvida, um feito espantoso, um testemunho do equilíbrio feroz que se vive nas pistas da Ferraria.

A frente da corrida evolui com um equilíbrio palpável, especialmente na categoria T4, onde cada segundo é uma eternidade. Contudo, nem todos os destinos foram igualmente afortunados. Tiago Reis e Nuno Morais, no seu MMP T3 Rally Raid, que prometiam ser uma ameaça a apenas 16.7 segundos da liderança no final do SS1, viram a sua sorte desvanecer-se neste Setor Seletivo. Um contratempo custou-lhes mais de cinco minutos preciosos, atirando-os para o sexto lugar da geral. Apesar do revés, mantêm-se na segunda posição do T3, um bálsamo para a ferida.

Escalada e redenção na classificação

Pedro Carvalho e Romeu Martins, aos comandos do Polaris RZR Pro R, mostraram uma ascensão notável. De quintos de manhã, escalaram até ao quarto lugar neste SS, um salto que lhes valeu duas posições na geral, solidificando o terceiro posto, tanto na classificação geral como na categoria T4. Com esta performance, a categoria T4 reivindica agora, de forma impressionante, todo o pódio provisório.

Ricardo Porém e Henrique Damásio, a dupla vitoriosa do T3 em Beja com o seu Kaizen S1, tiveram uma manhã de “alguns contratempos”, que os relegou para um modesto sétimo lugar. Contudo, a tarde trouxe a redenção: uma performance de gala que os colocou em terceiro neste SS, impulsionando-os para o quarto lugar da geral e, mais importante, para a liderança da categoria T3. Estão agora a uns meros 4.4 segundos do pódio absoluto da prova, com o cheiro a metal a motivá-los.

Herlander Araújo e Tiago Leite, no seu Polaris RZR Pro R, também fizeram sentir a sua presença. Oitavos de manhã, alcançaram um excelente quinto lugar no SS2, o que se traduziu numa subida de três posições na geral, garantindo o quinto posto e a quarta posição no T4.

Após um SS1 desafiador, onde perderam mais de dois minutos, Paul Spierings e Kala Senders, no Taurus Evo Max T3, mostraram resiliência. Um sexto lugar no SS2, e a segunda posição no T3, catapultou-os para o décimo lugar da geral, uma recuperação notável.

Mário Franco e João Miranda, no seu Can-Am Maverick X3, demonstraram uma consistência invejável, alcançando o sétimo lugar no SS2. Este desempenho permitiu-lhes escalar quatro posições na geral, do 11º para o sétimo, e consolidar a terceira posição no T3.

Tiago Patrocínio e Paulo Fiúza, também em Can-Am Maverick X3, fizeram um avanço discreto, mas importante, subindo uma posição para o oitavo lugar da geral e o quarto no T3.

Na outra ponta do espetro, Paulo Rodrigues e Fausto Mota, no Can-Am Maverick R, que haviam começado a manhã em sexto, viram a sua posição recuar três lugares, caindo para o nono posto da geral.

A poeira ainda mal assenta, mas a história continua a desenrolar-se. Mantenham-se atentos para mais detalhes, pois a emoção do Raid Ferraria está longe de terminar!

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