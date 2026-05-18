CPTT prossegue com TH Clothes Raid Ferraria

Depois de duas provas, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 prossegue com o TH Clothes Raid Ferraria, que se realiza entre os dias 22 e 24 de maio e atravessa os municípios de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião.

Na classificação geral do CPTT, Tiago Reis ergue-se como o líder incontestado, ostentando 39 pontos. Contudo, a sua posição não é um passeio solitário, pois Luís Cidade persegue-o de perto, a apenas dois pontos de distância, com um total de 37. No terceiro degrau do pódio virtual, encontramos João Ferreira, que, apesar de ter participado apenas na etapa inaugural em Beja, conquistou 31 pontos, demonstrando um potencial avassalador.

Atrás deste trio de ponta, Mário Franco posiciona-se em quarto, com 22 pontos, um à frente de Ricardo Porém. Curiosamente, Porém também falhou a Baja TT Norte de Portugal, o que adiciona um sabor agridoce à sua quinta posição.

O sexto lugar é ocupado por João Monteiro, com 17 pontos, partilhando a mesma pontuação com Gonçalo Guerreiro. Gonçalo, porém, tem uma história de superação, tendo recuperado de uma lesão sofrida em Beja para competir na prova do CAMI. A fechar o top 10, surgem Paulo Rodrigues (13 pontos), seguido por Nuno Matos e João Dias, ambos com 10 pontos, prometendo ainda mais emoção nas próximas etapas.

Duelos nas categorias

As categorias individuais são palcos de intensidade própria:

T3: Tiago Reis volta a brilhar, liderando com 48 pontos. Mário Franco segue na segunda posição com 37, enquanto Ricardo Porém ocupa o terceiro lugar com 27 pontos.

T4: Luís Cidade domina com 48 pontos, abrindo uma vantagem considerável de 19 pontos sobre Paulo Rodrigues, que tem 29. João Monteiro completa o pódio provisório com 26 pontos.

T8: Uma liderança folgada para Jorge Cardoso, que acumula uns impressionantes 54 pontos. Bem atrás, Cláudio Carapeta (21 pontos) e Michael Braun (20 pontos) esforçam-se para encurtar a distância.

T2: Jorge Franco comanda com 46 pontos, mantendo uma confortável vantagem de 18 pontos sobre Américo Santos.

A Força das Equipas

No campeonato de Equipas, a Rio Seco Racing está no topo da tabela com 60 pontos, consolidando a sua liderança. A Overland X Can-Am persegue-os a 15 pontos de distância, totalizando 45. O terceiro lugar é partilhado pela Oeste Racing Competition e pelo Team Transfradelos, ambos com 29 pontos. Seguem-se a Prolama Competição (25 pontos), a Prksport Rally Team (22 pontos), a Vision Motorsport (12 pontos), a Benimoto Racing (11 pontos) e, a fechar, a Santag Racing com um ponto.

A competição está longe de terminar, e com estas classificações, as próximas provas prometem ser bem competitivas, onde a estratégia, a perícia e a sorte ditarão quem subirá ao pódio final.

Programa e horários

O TH Clothes Raid Ferraria é composto por 2 etapas e 4 secções , cobrindo um percurso total de 663,95 km. Desse total, 417 km correspondem a setores cronometrados (Prólogo e Setores Seletivos) e 246,95 km a troços de ligação.

O Prólogo tem 7 km, os Setores Seletivos: SS1 e SS3 terão 78 km cada. O SS2 e SS4: 127 km cada.

Horários dos Setores Seletivos

Sexta-feira, 22 de maio 14h30 – 15h30:

17h30: Prólogo (Localidade: Pego).

20h00: Cerimónia de escolha da ordem de partida da 1.ª Etapa (Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor).

Sábado, 23 de maio (1ª Etapa)

9h05: Partida do Setor Seletivo 1 (SS1) (Ribeira da Venda – Comenda).

13h00: Partida da 1.ª Etapa / 2.ª Secção do Parque Fechado de Ponte de Sor.

13h50: Partida do Setor Seletivo 2 (SS2).

Domingo, 24 de maio (2.ª Etapa) 06h00: Partida do Parque Fechado (Jardim de Ponte de Sor).

07h05: Partida Setor Seletivo 3 (SS3) (Ribeira da Venda – Comenda).

11h00: Partida Setor Seletivo 4 (SS4) (Bemposta).

14h45: Final da 2.ª Etapa e chegada ao Parque Fechado (Jardim de Ponte de Sor).