CPTT, Miguel Barbosa aponta à vitória nos T4 no Raid Ferraria

Miguel Barbosa apresenta-se no TH Clothes Raid Ferraria 2026 com o objetivo de discutir a vitória na categoria T4, numa prova que se realiza entre 22 e 24 de maio e integra a terceira jornada dos campeonatos nacionais de todo-o-terreno. Navegado por Carlos Jorge Mendes e aos comandos de um Polaris, o piloto da bp Ultimate Adventure Team encara a ronda alentejana com confiança, apostado em transformar o potencial competitivo em resultado.

“Mantemos a ambição de lutar pela vitória na categoria T4, que apresenta sempre uma lista de inscritos muito forte. O Raid Ferraria é disputado em pistas de que gosto bastante, por isso as expetativas para a corrida são as melhores”, afirmou Miguel Barbosa, antecipando uma das provas mais exigentes desta fase da temporada.

Prova percorre quatro concelhos

O TH Clothes Raid Ferraria 2026 vai disputar-se nas pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião, mantendo-se como uma das rondas de maior exigência do calendário nacional. A competição arranca na manhã de sexta-feira, 22 de maio, com as verificações administrativas e técnicas, seguindo-se, durante a tarde, um prólogo com sete quilómetros cronometrados.

No sábado, 23 de maio, os concorrentes enfrentam a primeira etapa, com 194 quilómetros, percurso que será repetido no domingo, 24 de maio, no encerramento da prova. No total, o rali soma 395 quilómetros contra o cronómetro.

Objetivo passa por confirmar andamento

Inserido numa categoria habitualmente muito competitiva, Miguel Barbosa procura afirmar-se entre os protagonistas dos T4, numa prova em que a regularidade, a gestão do ritmo e a adaptação ao terreno poderão ser decisivas. A confiança demonstrada pelo piloto da bp Ultimate Adventure Team reflete a intenção de sair do Raid Ferraria com um resultado forte numa fase importante da temporada.