CPTT, Luta pelo título intensifica-se: Gonçalo Guerreiro vs João Ferreira

A 37.ª Baja TT Sharish Reguengos/Mourão de 2025 confirmou a intensa disputa pelo título absoluto de Pilotos do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). Após esta prova, Gonçalo Guerreiro lidera a competição com 113 pontos, apenas cinco pontos à frente de João Ferreira, que soma 108. Embora Tiago Reis, com 79 pontos, mantenha uma possibilidade matemática de ser campeão, o cenário mais provável aponta para uma luta a dois pelo título.

Guerreiro e Ferreira lideram a classificação provisória

A liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 pertence, atualmente, a Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas, que conduzem um Polaris RZR Pro R. A dupla soma 113 pontos, fruto de uma época muito consistente. João Ferreira e Filipe Palmeiro, ao volante da Toyota Hilux T1+, ocupam a segunda posição, com 108 pontos. A diferença mínima entre os dois principais contendores promete uma reta final de campeonato emocionante e imprevisível.

A complexidade da contagem de pontos e o descarte de resultados

A análise da classificação torna-se mais complexa devido à regra de descarte do pior resultado. João Ferreira não participou na prova da Ferraria, devido a uma ‘colisão’ com uma prova do Mundial, o que afeta a sua contagem. No entanto, ambos os pilotos terão de descartar o seu pior resultado no final da época. Atualmente, o pior resultado de Gonçalo Guerreiro são os 12 pontos da Baja TT Montes Alentejanos, enquanto João Ferreira “descartaria” os 22 pontos de Castelo Branco.

Num exercício teórico, e sem considerar os resultados das próximas provas, a classificação “real” seria:

Gonçalo Guerreiro: 113−12=101 pontos

João Ferreira: 108−22=86 pontos

Esta diferença teórica de 15 pontos pode, contudo, ser alterada por qualquer resultado nas próximas rondas que seja inferior aos pontos a descartar.

Fatores determinantes nas provas finais: Portalegre e Lagos

Com duas provas ainda por disputar – a Baja Portalegre e a Baja Lagos – o desfecho do campeonato está totalmente em aberto. A Baja Portalegre, que no ano passado incluiu três Setores Seletivos e um prólogo, oferece um número significativo de pontos. A Baja Lagos, com um prólogo e dois Setores Seletivos, também terá um peso considerável nas contas finais. Aliás, a decisão será quase certamente em Lagos…

As condições meteorológicas serão um fator crucial e podem influenciar o desempenho dos diferentes veículos:

Chuva em Portalegre: Favoreceria Gonçalo Guerreiro, que compete num SSV/T4, tipicamente mais ágil em piso escorregadio.

Pista seca em Portalegre: Seria mais benéfica para a Toyota Hilux T1+ de João Ferreira, que pode aproveitar a potência em pisos mais firmes e rápidos.

Em Lagos, o cenário é semelhante: a chuva tende a beneficiar os T4 e T3, enquanto o tempo seco proporciona um equilíbrio maior, como se verificou nas classificações do ano passado.

A balança pende, neste momento, ligeiramente para Gonçalo Guerreiro, mas a imprevisibilidade do todo-o-terreno e a quantidade de pontos em jogo nas últimas provas significam que o título ainda está muito em aberto e totalmente por decidir, prometendo um final de época de alta tensão.