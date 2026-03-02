CPTT: João Ramos desistiu cedo: “investigar o que não correu bem e preparar o Europeu de Bajas da melhor forma”
João Ramos desistiu da Baja TT Montes Alentejanos devido a um problema de motor na sua Toyota Hilux T1+. A equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal enfrentou contratempos desde o prólogo, com uma falha na transmissão. Apesar da desistência, a equipa mantém o foco na Taça Europeia de Bajas da FIA e considera a prova como uma oportunidade para recolher informação técnica e preparar os próximos desafios.
Apesar da desilusão pelo desfecho prematuro, João Ramos mantém uma postura positiva e focada no futuro. Sobre o atribulado fim de semana, o piloto explicou: “Foi um fim de semana duro. Não começámos da melhor forma, com um problema na transmissão, motivado por uma peça defeituosa. Fomos obrigados a fazer mais de metade do troço só com tração à frente, o que condicionou bastante o tempo final.”
“No sábado, infelizmente, voltamos a enfrentar problemas. Comecei a ouvir o motor a bater e encostei de
imediato para evitar danos maiores. Tratou-se de uma perda de pressão de óleo, algo que nos deixou
profundamente surpreendidos. Já analisamos os dados e não há nada que explique claramente o que
aconteceu, por isso agora vamos abrir o motor e perceber a origem.”
“Naturalmente queríamos fazer mais quilómetros, porque o objetivo era ganhar ritmo depois de algum
tempo parado. Mas estas situações fazem parte do desporto motorizado e servem também para
aprendermos. Vamos investigar, melhorar tudo o que não correu bem e preparar a nossa entrada na Taça
Europeia de Bajas da melhor forma.”
Mesmo com poucos quilómetros acumulados, as sensações foram encorajadoras: “As sensações foram boas. Depois de tanto tempo parado, é normal precisar de readquirir ritmo, mas senti que com mais alguns quilómetros tudo voltaria ao normal. Isso deixa-me confiante.”
Com o foco assumido na Taça Europeia de Bajas da FIA, a equipa irá agora agendar testes para acelerar
a preparação antes da Baja TT Cuenca, que se disputa de 7 a 10 de maio e marca o arranque do programa europeu.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI