CPTT: João Ramos desistiu cedo: “investigar o que não correu bem e preparar o Europeu de Bajas da melhor forma”

João Ramos desistiu da Baja TT Montes Alentejanos devido a um problema de motor na sua Toyota Hilux T1+. A equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal enfrentou contratempos desde o prólogo, com uma falha na transmissão. Apesar da desistência, a equipa mantém o foco na Taça Europeia de Bajas da FIA e considera a prova como uma oportunidade para recolher informação técnica e preparar os próximos desafios.

Apesar da desilusão pelo desfecho prematuro, João Ramos mantém uma postura positiva e focada no futuro. Sobre o atribulado fim de semana, o piloto explicou: “Foi um fim de semana duro. Não começámos da melhor forma, com um problema na transmissão, motivado por uma peça defeituosa. Fomos obrigados a fazer mais de metade do troço só com tração à frente, o que condicionou bastante o tempo final.”

“No sábado, infelizmente, voltamos a enfrentar problemas. Comecei a ouvir o motor a bater e encostei de

imediato para evitar danos maiores. Tratou-se de uma perda de pressão de óleo, algo que nos deixou

profundamente surpreendidos. Já analisamos os dados e não há nada que explique claramente o que

aconteceu, por isso agora vamos abrir o motor e perceber a origem.”

“Naturalmente queríamos fazer mais quilómetros, porque o objetivo era ganhar ritmo depois de algum

tempo parado. Mas estas situações fazem parte do desporto motorizado e servem também para

aprendermos. Vamos investigar, melhorar tudo o que não correu bem e preparar a nossa entrada na Taça

Europeia de Bajas da melhor forma.”

Mesmo com poucos quilómetros acumulados, as sensações foram encorajadoras: “As sensações foram boas. Depois de tanto tempo parado, é normal precisar de readquirir ritmo, mas senti que com mais alguns quilómetros tudo voltaria ao normal. Isso deixa-me confiante.”

Com o foco assumido na Taça Europeia de Bajas da FIA, a equipa irá agora agendar testes para acelerar

a preparação antes da Baja TT Cuenca, que se disputa de 7 a 10 de maio e marca o arranque do programa europeu.