CPTT, Gonçalo Guerreiro regressa ao Raid Ferraria motivado e melhor em termos físicos
Gonçalo Guerreiro apresenta-se no TH Clothes Raid Ferraria 2026 determinado em fechar a primeira parte da temporada com um resultado positivo, apesar de continuar em recuperação da lesão sofrida no início do ano, no Rali Dakar. O atual campeão nacional de todo-o-terreno vai competir aos comandos de um Polaris e acredita estar agora em melhores condições para enfrentar uma das provas mais exigentes do calendário.
“Estou bastante motivado para esta corrida que encerra a primeira parte da temporada”, afirmou o piloto, sublinhando a evolução do seu estado físico nas últimas semanas. “Apesar de não ter sido o início de época que pretendia, encontro-me atualmente numa melhor condição física, com menos dores, e a continuar a trabalhar bastante a recuperação do braço. Estou mais preparado e mais capaz de enfrentar uma prova como o Raid Ferraria”, acrescentou.
O piloto recordou ainda o desempenho alcançado na edição anterior e apontou à repetição de um resultado competitivo. “No ano passado tivemos aqui uma boa prestação e vamos procurar repetir o bom resultado que então conseguimos”, referiu.
Prova decorre entre 22 e 24 de maio
O TH Clothes Raid Ferraria 2026 disputa-se entre sexta-feira e domingo, percorrendo pistas nos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião. A competição arranca na manhã de 22 de maio com as verificações administrativas e técnicas, seguindo-se, durante a tarde, um prólogo com sete quilómetros cronometrados.
Duas etapas e 395 quilómetros ao cronómetro
A primeira etapa será disputada no sábado, 23 de maio, num percurso de 194 quilómetros, que será repetido no domingo, dia 24. No total, a prova contará com 395 quilómetros cronometrados, num fim de semana em que resistência, ritmo e capacidade de gestão física serão fatores decisivos.
Num contexto de recuperação e de progressiva retoma competitiva, Gonçalo Guerreiro chega ao Raid Ferraria com prudência, mas também com ambição, procurando transformar a melhoria da condição física num desempenho sólido em prova.
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