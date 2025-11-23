CPTT, Gonçalo Guerreiro: “este título é fruto de um enorme trabalho de equipa”

Gonçalo Guerreiro piloto bp Ultimate Adventure Team sagra-se campeão nacional absoluto na Baja de Lagos

Gonçalo Guerreiro, piloto do bp Ultimate Adventure Team é o novo campeão nacional absoluto de todo-o-terreno. Depois de já ter assegurado o título de campeão nacional na Categoria T4, o jovem piloto alcançou hoje, na Baja de Lagos, sétima e derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno o título máximo de todo-o-terreno em Portugal.

Aos comandos de um Polaris e navegado pelo espanhol Pablo Moreno, o piloto bp Ultimate Adventure Team conquistou, nesta corrida organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, a vitória na classificação T4 e o terceiro lugar absoluto: “Estou naturalmente muito feliz. Ser campeão nacional é fantástico e trabalhámos muito ao longo do ano para este sucesso.

Nesta Baja de Lagos apenas necessitávamos de terminar a corrida, mas estivemos empenhados em lutar pela vitória absoluta até ao fim. Infelizmente, um furo a poucos quilómetros do fim, impediu que isso acontecesse. Quero agradecer a todos os que me têm apoiado, porque este título é fruto de um enorme trabalho de equipa”, referiu o piloto no final da corrida.