CPTT: Gonçalo Guerreiro com recuperação mais longa do que o esperado
Gonçalo Guerreiro, o atual Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, não marcará presença na Baja Montes Alentejanos, a prova de abertura da competição deste ano. A ausência deve-se à grave lesão sofrida no Dakar, onde fraturou o rádio, cúbito e pulso. Após a cirurgia e colocação de placas, o processo de recuperação tem-se revelado mais demorado do que o previsto.
O piloto está, naturalmente, concentrado na sua recuperação, o que justifica a sua ausência em Beja. No entanto, se tudo correr dentro da normalidade, prevê-se o seu regresso à competição no BP Ultimate Rally-Raid Portugal, a segunda prova do Mundial de Todo-o-Terreno, que se realiza em Portugal. Apesar desta previsão, a sua participação ainda não é garantida, dependendo da evolução da sua recuperação.
Neste contexto, a defesa do título do CPTT fica condicionada pelo número de provas que Gonçalo Guerreiro possa vir a perder. A luta pelo título Absoluto fica, desde logo, comprometida pela ausência na primeira prova. Contudo, o piloto mantém o objetivo de regressar, pelo menos, para lutar pelo título na categoria T4 e, eventualmente, à geral, tal como aconteceu em 2025.
A equipa e estrutura mantêm-se inalteradas, sendo a BP Ultimate Adventure Team / JB Racing.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI