CPTT: Gonçalo Guerreiro com recuperação mais longa do que o esperado

Gonçalo Guerreiro, o atual Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, não marcará presença na Baja Montes Alentejanos, a prova de abertura da competição deste ano. A ausência deve-se à grave lesão sofrida no Dakar, onde fraturou o rádio, cúbito e pulso. Após a cirurgia e colocação de placas, o processo de recuperação tem-se revelado mais demorado do que o previsto.

O piloto está, naturalmente, concentrado na sua recuperação, o que justifica a sua ausência em Beja. No entanto, se tudo correr dentro da normalidade, prevê-se o seu regresso à competição no BP Ultimate Rally-Raid Portugal, a segunda prova do Mundial de Todo-o-Terreno, que se realiza em Portugal. Apesar desta previsão, a sua participação ainda não é garantida, dependendo da evolução da sua recuperação.

Neste contexto, a defesa do título do CPTT fica condicionada pelo número de provas que Gonçalo Guerreiro possa vir a perder. A luta pelo título Absoluto fica, desde logo, comprometida pela ausência na primeira prova. Contudo, o piloto mantém o objetivo de regressar, pelo menos, para lutar pelo título na categoria T4 e, eventualmente, à geral, tal como aconteceu em 2025.

A equipa e estrutura mantêm-se inalteradas, sendo a BP Ultimate Adventure Team / JB Racing.