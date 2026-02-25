CPTT: 2026 com ambição para a Santag Racing

A Santag Racing arranca a temporada de 2026 com um programa desportivo ambicioso no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), marcando presença tanto nas competições sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) como da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP). A estrutura apresenta-se na Baja TT Montes Alentejanos, em Beja, com um total de oito viaturas Polaris.

Representante da marca Polaris no Todo-o-Terreno nacional, a Santag Racing reforça este ano a sua aposta estratégica nas duas vertentes competitivas, alinhando três equipas na categoria T4 do CPTT (FPAK) e cinco na categoria SSV (FMP).

Na competição promovida pela FPAK, a equipa contará com as duplas João Dias/Rui Pita, Mário Ferreira/Miguel Silva e Pedro Carvalho/Romeu Martins. Já no campeonato tutelado pela FMP, alinham Afonso Oliveira/Daniel Jordão, Diogo Coutinho/Diogo Fernandes, Gonçalo Guerra/André Lopes, Pedro Pinha/Joaquim Dias e Tomás Neves/José Maria Pinha.

O projeto desportivo para 2026 visa consolidar a Santag Racing como referência nacional nos SSV/T4, aliando jovens talentos a pilotos experientes, numa estrutura que privilegia competitividade, fiabilidade e suporte técnico especializado.

A apresentação oficial decorreu no Outeiro Test Center, em Leiria, onde pilotos e máquinas ultimaram a preparação para a jornada inaugural.

A Baja TT Montes Alentejanos, organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, volta a marcar o arranque da época. Conhecida pela exigência dos pisos alentejanos, que combinam zonas rápidas com troços técnicos e desafios ao nível da navegação e da resistência mecânica, a prova inclui um prólogo inicial e dois sectores seletivos cronometrados, onde a estratégia poderá ser determinante.

David Vieira, Team Manager da Santag Racing, destacou a ambição do projecto:

“Estamos muito entusiasmados com o projeto que temos nos SSV do campeonato FMP, com um Polaris que preparámos já no final da temporada passada e que é muito competitivo.”

Sobre a aposta no CPTT, acrescentou:

“No CPTT partimos com o Polaris RZR PRO R, que tem mais do que provas dadas em fiabilidade e andamento em palcos como o Dakar, e que será guiado por pilotos também eles com provas dadas no Todo-o-Terreno. Isso dá-nos muita ambição e a certeza de que podemos lutar por vitórias ao longo da temporada.”