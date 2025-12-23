BP Ultimate Adventure Team fecha 2025 em alta e aponta a 2027 com projeto híbrido Minotor

A BP Ultimate Adventure Team encerra 2025 com um balanço assumidamente “espetacular”, marcado por títulos nacionais, algum sucesso internacional e a consolidação de uma estrutura que combina pilotos experientes com jovens talentos em ascensão. O foco desloca‑se agora para 2026 e 2027, com um ambicioso projeto híbrido T3 e a continuidade do programa nacional de todo‑o‑terreno.

Ano de títulos para a BP Ultimate Adventure Team

Criada em 2022, a BP Ultimate Adventure Team confirma‑se como uma das formações de referência do todo‑o‑terreno português, cumprindo o objetivo de formar e projetar novos pilotos. Em 2025, o projeto deu frutos em várias frentes: Martim Ventura, o primeiro jovem integrado na estrutura, sagrou‑se campeão nacional e é hoje piloto oficial Honda em Rally2 nas motos.

Gonçalo Guerreiro, já numa fase mais avançada da carreira, fechou a época como campeão nacional absoluto de todo‑o‑terreno e campeão de T4, num ano que descreve como “brilhante”.

David Megre voltou a destacar‑se a nível internacional, conquistando o título europeu de Bajas, também nas motos.

Miguel Barbosa e Luís Portela de Morais somaram resultados sólidos nas provas em que participaram, reforçando o pendor competitivo e experiente do plantel.

A equipa sublinha que a base técnica e desportiva construída ao longo dos últimos três anos permite hoje “abrir o espectro” e apostar em novos talentos, ao mesmo tempo que se luta por vitórias absolutas com máquinas desenvolvidas em Portugal.

Jovens da equipa em destaque no Dakar 2026

O arranque de cada temporada passa inevitavelmente pelo Dakar, e 2026 não foge à regra. A BP Ultimate Adventure Team terá dois dos seus jovens em projetos oficiais de referência: Martim Ventura integra a estrutura oficial Honda de Rally2, com o seu mérito reconhecido a nível internacional.

Gonçalo Guerreiro regressa ao Dakar como piloto oficial da Polaris, tornando‑se o primeiro europeu a integrar a equipa de fábrica da marca norte‑americana. Em 2025, já tinha vencido a categoria Challenger no BP Ultimate Rally‑Raid Portugal, confirmando o seu potencial.

Paralelamente, estava previsto que Luís Portela de Morais embarcasse num projeto inovador com um carro híbrido, inserido no programa Minotor. Os atrasos no desenvolvimento das baterias e a falta de tempo útil para testes levaram, porém, à decisão de adiar a estreia no Dakar, privilegiando a fiabilidade e a solidez técnica do programa.

Gonçalo Guerreiro: títulos nacionais, reconhecimento e novo ciclo

A integração de Gonçalo Guerreiro no BP Ultimate Adventure Team em 2025 coincidiu com a época mais bem‑sucedida da sua carreira. O piloto destaca a “entrada calorosa” na estrutura liderada por Miguel Barbosa e sublinha o equilíbrio entre experiência e juventude no seio da equipa.

O título nacional absoluto, alcançado com uma máquina T4 inteiramente construída em Portugal pela JB Racing – embora assente numa base Polaris norte‑americana – é apontado como ponto alto do ano, pela dificuldade de bater carros de categorias superiores e orçamentos bem mais elevados.

Essa performance consolidou o reconhecimento do piloto, que admite sentir‑se hoje valorizado pelos pares, sem deixar de frisar que “ainda há muito por conquistar”.

A reentrada no Dakar em projeto oficial e os feitos de 2025 são, nas suas palavras, “feitos fantásticos” que pretende prolongar em 2026, embora reconheça que não há anos iguais e que será difícil replicar na íntegra a época perfeita.

Minotor: projeto híbrido T3 com mira em 2027

Após o convite “completamente inesperado” para integrar o projeto Minotor, Gonçalo assumiu o desafio de desenvolver um protótipo T3 híbrido competitivo, com ambição de se tornar o melhor da categoria e de servir de base para futuras aplicações noutras classes FIA. O plano inicial previa presença já no Dakar 2026, mas os atrasos no fornecimento de componentes, em particular baterias, inviabilizaram um ciclo de testes adequado antes da prova.

Nos primeiros ensaios, a equipa concluiu que não estava “devidamente apta” para enfrentar o Dakar sem comprometer a fiabilidade e a credibilidade do programa. A opção passou então por colocar a estreia em “stand‑by”, dedicar todo o ano de 2026 a testar e evoluir o carro e apontar a presença ao Dakar 2027, com algumas provas internacionais intermédias para validar competitividade e robustez. O objetivo é claro: provar que é possível alinhar um T3 híbrido “mais amigo do ambiente” sem abdicar de performance e consistência.

Plano desportivo para 2026 em Portugal e no Mundial

Enquanto o projeto Minotor evolui, Gonçalo Guerreiro manterá atividade regular em Portugal com a BP Ultimate Adventure Team, ao volante do Polaris com que já disputou o BP Ultimate Rally‑Raid Portugal e a Baja Portalegre, provas onde mostrou ritmo para discutir a geral. O plano passa por disputar pelo menos cinco jornadas do Campeonato Nacional de Todo‑o‑Terreno, sem compromisso inicial com a luta pelo título, mas com a intenção de somar o máximo de pontos possível. Utilizar as primeiras duas ou três provas como barómetro: se os resultados forem fortes, poderá alinhar no restante campeonato. E ainda avaliar a possibilidade de regressar às motos em algumas provas específicas, mantendo a vertente de duas rodas viva no plano pessoal.

Mais do que perseguir o título nacional, o foco está em “manter a forma”, representar bem os patrocinadores e preparar presenças em algumas rondas do Mundial de Rally‑Raid como rampa de lançamento para o Dakar 2027. Embora a presença na edição de 2027 ainda não esteja 100% confirmada, o piloto admite existir “forte possibilidade” de o projeto convergir para essa data, consolidando o caminho iniciado em 2025 com os títulos absolutos e a aposta decisiva na tecnologia híbrida.