bp Ultimate Adventure Team arranca em Beja com ambição renovada

O bp Ultimate Adventure Team regressa este fim de semana às competições nacionais na Baja TT Montes Alentejanos, prova que abre a temporada de 2026 de todo-o-terreno em Portugal. A corrida, disputada entre 26 e 28 de fevereiro nos trilhos do Baixo Alentejo, marca o arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (CNTT), e representa o primeiro grande teste da equipa em território nacional este ano, após a presença de dois jovens pilotos no Dakar Rally.

Equipa em Beja com quatro frentes: T4, SSV e motos

Na edição de 2026, a formação apresenta-se com uma estrutura alargada e objetivos competitivos em várias categorias:

No CPTT, Miguel Barbosa e Luís Portela Morais alinham em Polaris T4

No CNTT, Bernardo Passanha estreia-se pela equipa nos SSV, em Can-Am

Na competição de motos, David Megre, atual campeão europeu de Bajas, participa aos comandos de uma KTM

A prova é reconhecida pelo perfil exigente e pela dureza dos percursos, fatores que a equipa identifica como determinantes para o início da época.

Miguel Barbosa estreia novo carro e aponta às posições cimeiras em T4

Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional, inicia 2026 com um novo carro e com Joel Lutas como navegador, contando ainda com a assistência da JB Racing. O piloto assume a competitividade da categoria e a ambição de discutir os lugares da frente: “É um novo ano e um novo carro. Estamos muito motivados para este início de campeonato na Baja TT Montes Alentejanos. (…) Vamos tentar lutar por um bom resultado na categoria T4 que está muito competitiva e conta com muitos e bons pilotos. Sabemos que temos as condições reunidas para lutar pelas posições cimeiras da categoria”, afirmou.

Luís Portela Morais regressa à competição e procura vitória em T4

Também em T4, Luís Portela Morais volta às provas com o objetivo de alcançar resultados imediatos na categoria, assumindo uma abordagem centrada na eficácia e na gestão de imprevistos. Em 2026, será navegado por Carlos Jorge Mendes: “O meu objetivo é sempre tentar ganhar. É a primeira prova do campeonato e temos de avaliar os nossos adversários. (…) À partida não será uma boa corrida para lutar pela geral, mas na categoria T4 acredito que faremos um bom resultado. Quero acima de tudo evitar ter problemas”, explicou.

Bernardo Passanha, 22 anos, reforça aposta no futuro nos SSV

A equipa integra em 2026 Bernardo Passanha, de 22 anos, que se estreia com as cores do bp Ultimate Adventure Team nos SSV, em Can-Am, no CNTT. O piloto encara a temporada como fase de aprendizagem e evolução competitiva: “Estou muito motivado (…) O objetivo para esta e para as próximas corridas é aprender o máximo, evoluir, ganhar experiência para depois poder lutar pelo primeiro lugar”, disse.

David Megre inicia temporada nas motos com gestão de risco

Na vertente de motos, David Megre dá profundidade ao alinhamento da equipa, com um plano focado em consistência no arranque do campeonato. O piloto antecipa dificuldades acrescidas, devido ao estado do piso: “Esta é a primeira corrida do Campeonato e por isso vou gerir a competição por forma a não comprometer a restante temporada. Vamos enfrentar pistas muito massacradas pelo mau tempo. Faço votos que os perigos estejam bem assinalados para me poder divertir”, referiu.