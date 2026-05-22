bp Ultimate Adventure Team apresenta-se em força no Raid Ferraria
A bp Ultimate Adventure Team vai alinhar em várias frentes no TH Clothes Raid Ferraria 2026, terceira jornada dos campeonatos nacionais de todo-o-terreno, que se disputa entre 22 e 24 de maio nos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião.
A estrutura apresenta-se com Miguel Barbosa e Gonçalo Guerreiro na competição automóvel, Bernardo Passanha na categoria SSV e David Megre em moto, assumindo a ambição de discutir resultados de topo numa das provas mais exigentes do calendário.
Com um percurso repartido por um prólogo e duas etapas, num total de 395 quilómetros cronometrados, o Raid Ferraria volta a colocar à prova a consistência física e técnica dos concorrentes. A corrida arranca na sexta-feira com as verificações administrativas e técnicas, seguindo-se um prólogo de sete quilómetros. No sábado disputa-se a primeira etapa, com 194 quilómetros, que será repetida no domingo.
Equipa reparte ambição por várias categorias
Miguel Barbosa, navegado por Carlos Jorge Mendes e aos comandos de um Polaris, centra atenções na competitiva categoria T4. “Mantemos a ambição de lutar pela vitória na categoria T4, que apresenta sempre uma lista de inscritos muito forte. O Raid Ferraria é disputado em pistas de que gosto bastante”, afirmou o piloto.
Também Gonçalo Guerreiro, atual campeão nacional de todo-o-terreno, parte motivado, apesar de continuar a recuperar da lesão sofrida no início da temporada, no Rali Dakar. “Estou bastante motivado para esta corrida. Encontro-me numa melhor condição física, com menos dores, e mais preparado para enfrentar uma prova como o Raid Ferraria”, sublinhou.
Jovens e experiência completam a formação
Na categoria SSV, Bernardo Passanha volta a competir navegado por Xavier Albino, ao volante de um Can-Am. O piloto aponta a continuidade do processo de aprendizagem como prioridade, numa prova que antecipa calor e muito pó, condições em que acredita poder ser competitivo.
Já David Megre, em KTM, mostra-se igualmente confiante para a ronda alentejana. “Vou, como sempre, dar o meu melhor e aproveitar ao máximo a corrida. Gosto muito das pistas do Raid Ferraria”, afirmou.
Com uma presença distribuída por várias disciplinas e categorias, a bp Ultimate Adventure Team entra no Raid Ferraria 2026 com uma aposta clara na competitividade e na regularidade, numa prova que encerra a primeira parte da temporada e poderá ter peso nas contas do campeonato.
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