Beja reforça aposta na Baja Montes Alentejanos como ‘marca’ do concelho e motor de dinamização local

O presidente da Câmara Municipal de Beja, Dr. Nuno Palma Ferro, defende que a Baja TT Montes Alentejanos é um evento diferenciador, com retorno e forte adesão popular, e garante ainda que o município continuará a apoiar a prova “com longevidade”.

A Câmara Municipal de Beja considera a Baja TT Montes Alentejanos um evento “diferenciador” e estratégico para a afirmação do concelho, apontando o aumento de movimento, o retorno e a forte adesão do público ao longo do percurso como sinais do impacto da prova. Em entrevista, o presidente da autarquia, Nuno Palma Ferro, defende que o todo-o-terreno encontra em Beja “condições únicas” e sustenta que o município pretende garantir continuidade ao apoio, sublinhando o valor do evento para a projeção de Beja e do Baixo Alentejo, bem como para a dinamização das freguesias rurais durante os dias de competição.

O autarca destaca ainda a dimensão de “marca” associada à prova e o efeito de atração de visitantes de fora do concelho, enquadrando-o como parte da missão social das autarquias. Reconhecendo que decisões desta natureza geram opiniões distintas, Palma Ferro afirma que a maioria da população acolhe a Baja com orgulho e interesse, apontando a ambição de melhorar aspetos organizativos nas próximas edições. Questionado sobre críticas de alguns setores, nomeadamente ligados à agricultura, o presidente remete eventuais questões para resolução interna, preferindo enfatizar os efeitos positivos e a vontade de manter o evento no calendário.

A conversa surge num momento em que a Baja TT Montes Alentejanos continua a consolidar-se como uma das provas de referência do todo-o-terreno nacional, numa região que procura capitalizar eventos de grande visibilidade para reforçar notoriedade, atividade económica e envolvimento comunitário.

Eis a conversa, na íntegra:

AutoSport: Que balanço faz o Município de Beja da realização desta edição da Baja Montes Alentejanos e qual é a importância estratégica deste evento para a dinâmica e promoção do concelho?

Nuno Palma Ferro: “A Baja Montes Alentejanos é uma prova que felizmente acolhemos. Em Beja temos condições únicas para a prática desta modalidade desportiva, o todo-o-terreno. O Município de Beja, apoiou e, congratulo-me com o enorme sucesso que a prova teve, nomeadamente ao nível de retorno, de movimento, de alegria e de cumplicidade entre o rali as pessoas do concelho, o que foi demonstrado pela enorme assistência ao longo de todo o percurso e portanto, só temos de nos sentir bem.

Temos de nos sentir orgulhosos, e de eventos diferenciadores como este que o Município de Beja irá apoiar sempre e com longevidade.”

AS: O que é que nos pode dizer de todo este ambiente e o que é que significa para si e para a sua autarquia?

NPF: “Para o concelho de Beja, esta prova é uma prova que se reveste da maior importância, porque é uma prova diferenciadora que agrada tanto aqueles que vivem e estão no concelho, como também capta gente de outras paragens que obviamente é uma das grandes missões sociais que uma autarquia deve levar a cabo e portanto é uma prova que se reveste da maior importância e do maior interesse para a região e para a Beja. Para para a Beja assumir a sua capitalidade, é sempre importante ter eventos destes…”

AS: Como é que se materializa essa essa importância?

NPF: “É uma questão de marca, de marca também da cidade, do Baixo Alentejo, e há trocas, nós apoiamos, nós Beja apoiamos e também sentimos apoio porque a cidade, o concelho tem movimento, as nossas freguesias rurais têm um dois dias diferentes e cuja diferença acresce. E, portanto, é assim que se manifesta.”

AS: O senhor provavelmente tem vários tipos de tipos de feedback. Há sempre quem não goste tanto, mas a grande maioria de certeza sente orgulho de ter uma prova destas na sua cidade?

NPF: “Com certeza, mas todos os órgãos decisores e os autarcas fazem parte deles, tem de por definição e por assunção própria tem de tomar decisões. E as decisões envolvem sempre pessoas que gostam muito, pessoas que gostam que gostam, pessoas que gostam menos e até pessoas que não gostam globalmente, Beja acolhe este evento com muito agrado, muito interesse e com e com a perspectiva de que continue a melhorar e a trazer todos os anos uma prova absolutamente diferenciadora para nós.”

AS: Há senhores da agricultura que estão um bocadinho um bocadinho zangados…

NPF: “Falemos das coisas boas e das pessoas que gostam, nós cá resolveremos os assuntos internos e vamos enaltecer tudo de muito bom que a prova tem. Com certeza que também tem algumas coisas que podemos melhorar e é nesse sentido pensarmos que no futuro estaremos todos contentes e todos a desejar que a prova volte todos os anos. Esse é o nosso objetivo e é o nosso papel enquanto autarquia saber ser capaz de saber proporcionar essa aglomeração e essa junção. Isso vai acontecer.”

AS: Os Montes Alentejanos são uma prova com um nome mítico que remonta há muitos anos. Em boa hora os senhores aqui da autarquia e o CPKA lembraram-se de reavivar esta prova, que se tornou muito rapidamente das melhores…

NPF: “Sem desprimor para as outras, nós já sabemos há muito tempo que Beja é mesmo melhor. E portanto, para nós, não é novidade nenhuma, queremos é continuar a fazer cada vez melhor, ser cada vez melhores…”